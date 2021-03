“Miserabilidad inconmensurable”: Julio De Vido, furioso con Alberto Fernández por el posible reemplazo de Marcela Losardo

Horas después de que Alberto Fernández confirmara en una entrevista televisiva la salida de Marcela Losardo del Ministerio de Justicia, quien lo cruzó fuertemente por su posible reemplazo fue el exministro de Planificación kirchnerista Julio De Vido. “Define su miserabilidad inconmensurable”, lanzó en las redes sociales.

En diálogo con C5N, el Presidente habló sobre los diputados Martín Soria (PJ-Río Negro) y Ramiro Gutiérrez (Frente Renovador-Buenos Aires), que suenan como posibles sucesores de Losardo. Para explicar que Soria no tenía raíces kirchneristas, dijo: “Yo lo conozco mucho. Voy a decir algo que va a exacerbar muchos ánimos, pero su hermana votó el desafuero de De Vido. Los Soria no son precisamente eso. Lo hacen para generar inquina entre Cristina [Kirchner] y yo”.

De Vido subió el recorte de esa frase en su cuenta de Twitter y disparó: “Pareciera que haber votado el desafuero a un compañero perseguido sin haber siquiera sido indagado sería un mérito para designar al hermano como sucesor de la ministra Losardo. Esto define la miserabilidad inconmensurable de Alberto Fernández”.

El mandatario se refería a María Emilia Soria, quien en 2017 era legisladora cuando se votó el desafuero al exfuncionario. “El mérito de Martín Soria para ser ministro de Justicia sería que es antikirchnerista, según Alberto Fernández; el silencio, compañeros, se transformará en complicidad”, sumó De Vido.

El mérito de Martín Soria para ser Ministro de Justicia sería que es anti kirchnerista, según @alferdez, el silencio compañeros se transformará en complicidad. — Julio De Vido (@JulioDeVido) March 9, 2021

Por último, y sin ánimo de concluir allí con su crítica para Fernández, el exministro escribió: “Vergüenza ajena la pobreza retórica de su justificación que afianza nuestra estigmatización dando piedra libre del Poder Ejecutivo a nuestra persecución judicial”.

En la entrevista, el Presidente anunció que finalmente Losardo deja sus funciones. “Marcela me ha planteado la semana pasada que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud, y más que otra actitud -porque el compromiso de Marcela es absoluto-, lo que creo es que Marcela, que es una persona que no viene de la política, está agobiada. Para alguien que no viene de la política, es desgastante”, sostuvo.

LA NACION