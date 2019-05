El gobernador cordobés evitó polemizar con el exministro de economía tras la crisis interna en Alternativa Federal Fuente: Archivo

Gabriela Origlia SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de mayo de 2019 • 12:23

CÓRDOBA.- El gobernador Juan Schiaretti optó hoy por no hacer comentarios sobre los dichos de ayer y de hoy del candidato Roberto Lavagna , quien primero afirmó que abandonaba Alternativa Federal y ahora sostuvo que "no hubo ruptura". El cordobés, en la inauguración de una obra, afirmó: "No voy a comentar las decisiones de nadie".

"Hay un espacio para superar la grieta, que se tiene que construir entre fuerzas plurales, democráticas y progresistas" agregó, y planteó que hay dirigentes con vocación e interés de sumarse al peronismo federal.

La diferencia pública de Schiaretti con Lavagna es que mientras el cordobés entiende que solo con una interna el espacio puede elegir candidato, el exministro pretende no ir a las PASO y ser elegido por consenso. Después de la decisión de Lavagna, el gobernador cordobés intentó convencer al exministro de economía para que revise su decisión.

Su esposa, ¿candidata a vicepresidenta?

En los próximos días Schiaretti no se moverá de Córdoba , donde seguirá analizando el armado del frente. Hay incluso algunas versiones de que su esposa y legisladora electa, Alejandra Vigo, podría integrar como vice la fórmula presidencial de Alternativa Federal .

Respecto del encuentro con el presidente Mauricio Macri el martes, Schiaretti planteó: "Conversamos sobre los puntos del acuerdo que él planeó y yo le reiteré mi posición".