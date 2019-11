Morales Solá: "Alberto Fernández va a ser su propio ministro de Justicia"

Joaquín Morales Solá expuso en el evento de LA NACION La Nueva Argentina Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

"Alberto Fernández va a ser el ministro de Justicia, sin duda", dijo hoy el columnista de LA NACION Joaquín Morales Solá. "Ningún presidente argentino que yo recuerde ha tenido el conocimiento que Alberto Fernández tiene de Comodoro Py y de la Corte Suprema", añadió en su exposición durante la cuarta edición del evento La Nueva Argentina , organizado por este diario y realizado en el auditorio del hotel Four Seasons.

En diálogo con Martín Rodríguez Yebra, secretario de Redacción del diario LA NACION, Morales Solá aseguró que "Fernández es amigo de los jueces federales y de los de la Corte", lo que "no quiere decir que las cosas sean fáciles para Cristina (Fernández de Kirchner). Podrá postergar el juicio oral, pero no puede eliminar las pruebas, y las pruebas son contundentes. Yo creo que va a ser condenada en algún momento", aseguró.

El columnista se refirió a la reciente visita que hizo Alberto Fernández a la casa de Cristina Kirchner a su regreso de Cuba y señaló que si bien "no viola ninguna ley" da una señal delicada. "Me recordó a Héctor Cámpora yendo a (ver a Juan Domingo Perón a) Puerta de Hierro. Esto de que el presidente electo vaya a consultar a la casa de la vicepresidente da una imagen debilidad y afecta directamente la imagen de Alberto Fernández", consideró. Esa debilidad, según dijo, está asociada a que "el peronismo es caótico pero responde a un líder; no está acostumbrado a una conducción bicéfala".

Respecto de cómo podría evolucionar la relación entre las dos principales figuras del Frente de Todos, anticipó que "en algún momento Alberto fernández va a intentar una diferenciación con Cristina. A lo mejor todos estos gestos son para no tenerla a ella al frente antes de que asuma. Primero quiere tener primero los resortes del poder en la mano para empezar a distanciarse", consideró.

Cuando faltan 21 días para que Mauricio Macri le entregue a su sucesor la banda presidencial, Morales Solá aseguró que "la transición no existe si es que la tomamos como las conversaciones de un gobierno que se va con uno que viene para transmitir la información".

"Alberto Fernández decidió que la única información que vale es la que él va a tener cuando asuma el Estado y por lo tanto no quiere tener nada que ver con Macri", dijo. "Sí hay una transición como circunstancia temporal -un gobierno que se va y uno que viene- y lo que tenemos es un país congelado, donde el gobierno que se va no toma decisiones, porque no puede tomarlas con una situación tan precaria, y el gobierno que viene no da señales muy claras. Además, una economía paralizada", señaló.

En este contexto, el columnista consideró que Alberto Fernández está dando todos los días señales muy distintas."Por un lado, es pragmático. De hecho, la aparición de Guillermo Nilsen -que es el economista más ortodoxo de su círculo y el que más conocimiento tiene del y en el exterior- como cabeza del equipo económico habla de eso. Estamos ante una conducción económica realista y pragmática", sostuvo.

"Pero Alberto Fernández no está vinculando la política económica con la política exterior. El hecho de que se haya peleado con Jair Bolsonaro y Donald Trump, que es el hombre más influyente en el FMI, habla de que está desconociendo la influencia de la política exterior en la política económica", concluyó.