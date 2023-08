Moria Casán dio detalles de su relación con Sergio Massa y reveló cuál es la principal sugerencia que le hace

escuchar

Tras participar de un encuentro de intelectuales y personajes de la cultura en el marco del tramo final de la campaña de su yerno, el precandidato a presidente Sergio Massa, la actriz Moria Casán hizo declaraciones a la TV pública donde contó que el ministro de Economía le hace consultas y reveló cuál es su principal sugerencia.

Al hablar sobre el concepto que tiene del Massa a nivel personal, la artista manifestó: “Conozco sus valores. Lo conozco como padre, como hijo, como marido y ahora como yerno, que es un amor. Es un hombre súper afable, de grandes valores y muy amante de su país”.

Después agregó: “Él está blindado, y yo le digo ‘vos tenés que enfocarte en vos’. Como sugerencia -porque yo no doy consejos-, a Sergio, que alguna veces me pregunta cosas, le digo ‘Mirá, yo tengo un modus operandi, un modus vivendi, que es la pirámide de vaselina: que no te enganches ni con lo bueno ni con lo malo. Enfocate en lo tuyo y siempre para adelante”.

En otro tramo de la nota, la pareja de Fernando “Pato” Galmarini, suegro del titular del Palacio de Hacienda y padre de Malena Galmarini, comparó a Massa con el artista Miguel Ángel.

“El David de Miguel Ángel, que lo he gozado porque amo las esculturas romanas, fue hecho sobre un pedazo de mármol rajado con una grieta, una fisura, que a cualquier escultor le parecía imposible hacer eso. Sin embargo, él agarró algo que tenía una profunda grieta e hizo una de las maravillas del mundo que es El David. Por lo tanto [a Massa] lo tengo como el escultor de la Argentina que se viene”, afirmó.

Por último, insistió en que el ministro de Economía es “el más elevado de todos los hombres” por su cabeza y “por cómo maneja la cintura, que hace hula-hula”.

Apoyo de artistas y críticas a la oposición

Casán hizo las declaraciones después del evento en el que el líder del Frente Renovador participó anoche junto a intelectuales y personalidades de la cultura, al que asistieron entre otros Juan Sasturain (director de la Biblioteca Nacional), Eduardo Jozami, Dora Barrancos, Carolina Papaleo, Pablo Echarri y Graciela Duffau, quienes dieron a conocer una carta pública en apoyo al precandidato y a su compañero de fórmula, Agustín Rossi. “Estamos convencidos de que es la fórmula del oficialismo es la única que expresa el espíritu de unidad de las fuerzas populares que integran Unión por la Patria y que puede llevar adelante este desafío del cambio social”, expresaron.

En ese contexto, Massa criticó al espacio opositor Juntos por el Cambio (JxC) y sus planes de gobierno ante una eventual presidencia. “Estamos en un momento en el que se discute el derecho a las vacaciones pagas, la universidad gratuita, la moratoria jubilatoria como instrumento del Estado protector para abrazar a aquellos que no fueron correspondidos en la relación laboral con el pago de aportes. Se discute el rol del Estado en políticas de financiamiento e inversión pública y se plantea como gasto”, dijo y agregó: “Desde el punto de vista del proceso histórico podríamos decir que estamos en una etapa preperonista en la que se debate ya no cómo incorporar más derechos o temas nuevos a la agenda, sino la base de derechos que hoy tiene la Argentina”.

