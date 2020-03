Movilizaciones en todo el país y respaldos políticos por el Día de la Mujer

En la Capital, la marcha concluyó en la Plaza de Mayo Fuente: AFP

Hubo marchas contra la violencia de género y en favor del proyecto del aborto; oficialistas y opositores enviaron mensajes de apoyo; hoy habrá un acto en el Congreso

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de marzo de 2020

Mensajes de los principales dirigentes políticos y marchas en varios puntos del país caracterizaron ayer el Día Internacional de la Mujer , en la previa de la movilización convocada para hoy frente al Congreso .

El presiden te Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner se expresaron vía Twitter en apoyo a la causa feminista. "Me enseñaron muchas cosas en el último tiempo. Entre ellas, a no decirles 'feliz día' el 8 de marzo hasta que terminemos con la desigualdad. En cambio, hoy [por ayer] me gustaría darles mi compromiso: un Estado que trabaje para que todas, todos y todes tengamos las mismas oportunidades", escribió el mandatario.

La vicepresidenta, por su parte, afirmó que "Ya nada volverá a ser como antes".

También hubo actos en la villa 31 Fuente: Télam

"El colectivo feminista argentino sigue avanzando en el largo camino de este verdadero e histórico cambio cultural. Cada día un paso adelante... con lucha, organización y unidad", destacó.

La presidenta designada de Pro, Patricia Bullrich, en tanto, publicó una foto junto a Gabriela Michetti y un grupo amplio de mujeres a la que acompañó de un texto en el que rinde homenaje "a las que cruzaron la barrera" para cumplir sus sueños. "No aflojemos", dijo.

El Día de la Mujer tuvo ayer sus primeras expresiones en la calle con una movilización en Plaza de Mayo, al mediodía, que incluyó una performance de un grupo de manifestantes que homenajearon a las víctimas de femicidios en las rejas de la Casa Rosada.

Familiares de víctimas de los asesinatos junto a integrantes de Actrices Argentinas, de la Colectiva de Autoras y de la Campaña por el Derecho al Aborto atravesaron en fila india la Plaza ayer para dejar bajo la reja de la Casa de Gobierno carteles rodeados de rosas rojas por cada una de las 73 víctimas de femicidios en lo que va de 2020.

Las 73 activistas avanzaron desde Perú y Avenida de Mayo vestidas de negro y con el pañuelo verde en favor de la legalización del aborto en el cuello.

Cada una llevaba un cartel hecho de cartón corrugado, con el nombre y la edad de una de las mujeres asesinadas desde enero, consignó la agencia Télam.

Al llegar a la valla frente a la Casa Rosada, las activistas se formaron una al lado de la otra, de espaldas a la plaza, y gritaron los nombres de las mujeres asesinadas.

Entre las participantes estuvieron las actrices Patricia Palmer y Noemí Frenkel, la madre de Wanda Taddei y la abogada Verónica Heredia, entre otros.

Marchas en todo el país

Además de la movilización en la Plaza de Mayo, también hubo marchas en otras ciudades del interior, como Córdoba y Mendoza, durante la tarde. En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof cerró la jornada por el Día de la Mujer en la plaza San Martín, de La Plata, donde hubo ferias de mujeres emprendedoras, rondas de debates, eventos culturales y charlas de prevención de la violencia de género.

"No hay forma de que la historia avance, de que la sociedad se transforme, si no se reclama por la igualdad y los derechos, que se conquistan. Hay algunos que naturalizan la desigualdad. Tenemos que venir a sacudirlos y a mostrarles que no puede ser que en los salarios, que en los puestos de trabajo no haya igualdad. Es una lucha que tenemos que dar ", dijo el mandatario provincial en un discurso encendido.

La movilización en Mar del Plata Crédito: Mauro V. Rizzi

Y agregó un pedido: "En el feminismo queremos lugar también los varones, acompañándolo. Es el momento de sumar a los varones a la lucha del feminismo".

Kicillof aprovechó, además, para cuestionar al gobierno anterior. "Tenemos una oportunidad inmensa. Acaba de terminar un ciclo de neoliberalismo, una experiencia cargada de dolor", cuestionó, y pidió un "Nunca Más del neoliberalismo".

Acompañaron el discurso del gobernador la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

El activismo feminista, por su parte, convocó para hoy a un paro de mujeres y a una marcha masiva frente al Congreso, que tendrá lugar a las 17 y será en sintonía con otras movilizaciones previstas en toda América Latina, donde ayer también hubo protestas.