Agenda del 8M: actividades y marchas por el Día de la Mujer en la Argentina

El Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este domingo 8 de marzo en su edición 2026, cuenta con una amplia y variada agenda en la Argentina. La programación abarca jornadas reflexivas, muestras, propuestas culturales y espectáculos musicales, además de una masiva movilización pautada para el día posterior en el centro porteño.

Para visibilizar los reclamos de la población femenina en una jornada hábil y fomentar el cese de tareas en los espacios laborales, el colectivo Ni una Menos organizó la marcha central para el lunes 9 de marzo. La enorme concentración principal está puntualmente prevista para las 16:30 horas en las inmediaciones frente al imponente edificio del Congreso de la Nación Argentina, donde se reunirán múltiples agrupaciones. Desde ese punto de encuentro, las columnas avanzarán en conjunto hacia la emblemática Plaza de Mayo. La convocatoria busca darle mayor entidad a las denuncias contra los femicidios, así como manifestar un contundente rechazo a los discursos de odio y a la pérdida de derechos.

Ni una Menos organizó la marcha central frente al edificio del Congreso Santiago Filipuzzi

En cuanto a las propuestas recreativas dominicales, la información suministrada oficialmente por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires señala que el epicentro será la Usina del Arte, emplazada en La Boca. Desde las 11 de la mañana hasta las 21, el predio albergará una extensa lista de alternativas para todas las edades, con acceso completamente gratuito.

La programación visual y fotográfica contará con muestras destacadas. En la Sala Laberinto se presentará el espacio temático Poder femenino en Foco, que exhibirá una selección de más de 60 imágenes pertenecientes al archivo documental de National Geographic. En paralelo, en el sector del Foyer, el público asistente podrá recorrer la obra Exuvia, una instalación artística en papel ideada por la artista visual Andrea Moccio.

El Gobierno de CABA señala que el epicentro de las propuestas recreativas será en la Usina del Arte Buenos Aires Ciudad

El segmento audiovisual sumará a las 15 horas la esperada proyección de un aclamado documental de National Geographic en la Sala de Cámara. La pieza, dirigida por el realizador sirio Feras Fayyad, narra las vivencias de médicas que enfrentan bombardeos cotidianos y la alarmante falta de suministros en un hospital subterráneo. Para ingresar a esta función especial será absolutamente necesario reservar la correspondiente entrada de manera anticipada.

Las infancias tendrán múltiples espacios dedicados a su entretenimiento y aprendizaje. Para la primera infancia funcionará la sala exclusiva iUpiiiii hasta las 18 horas. Los niños más grandes podrán disfrutar la instalación lúdica Nube en el Salón Mayor, participar de un taller de retratos en tela, aprovechar el espacio relajado de la Libroteca para leer tranquilos o presenciar a las 15:30 una obra teatral libre basada en los textos clásicos de María Elena Walsh.

Los niños más grandes podrán disfrutar la instalación lúdica Nube en el Salón Mayor Buenos Aires Ciudad

La oferta gastronómica y comercial también dirá presente en el edificio. El Patio Central albergará puestos de comida variada, mientras que iniciará una enorme feria de mujeres emprendedoras que ofrecerá artículos de diseño y libros. En el plano culinario, el Espacio Creativo será sede de clases magistrales de pastelería y cocina dictadas por destacadas profesionales como Juliana López May, Anita Ortuño y Julieta Oriolo a partir de las 16 horas.

Asimismo, a las 17 horas se desarrollará un recorrido histórico guiado en el Hall Central, diseñado para resaltar los acontecimientos que transformaron los paradigmas sociales. Para las aficionadas a las artes manuales, funcionará una atractiva estación de serigrafía coordinada por jóvenes artistas. Como gran corolario musical, a las 18 horas cantarán juntas Taichu, Odd Mami y Saramalacara. Luego, Paula Maffia dialogará abiertamente con Corina González Tejedor. El cierre definitivo llegará a las 20 horas con el esperado recital en vivo de Mimí Maura en el moderno Auditorio central porteño.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA