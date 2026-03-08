Las efemérides de este 8 de marzo reúnen distintos eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se celebra el Día Internacional de la Mujer.

Esta fecha, que genera marchas masivas en buena parte del planeta, tiene su origen en una tragedia: un 8 de marzo de 1908, 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica estadounidense Cotton, en la ciudad de Nueva York, mientras realizaban una huelga en su lugar de trabajo. Además de denunciar las malas condiciones que padecían en su empleo, reclamaban la reducción de la jornada laboral a 10 horas y un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades.

La historia del 8M Día de la Mujer

Las muertes de la fábrica Cotton no fueron olvidadas y, dos años después, durante la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, la capital de Dinamarca, se oficializó la fecha del incendio como el Día Internacional de la Mujer.

Efemérides del 8 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

1714 – Nace Carl Philipp Emanuel Bach, compositor alemán.

1781 – Nace Juana Azurduy, heroína de la independencia del Alto Perú, hoy Bolivia.

1908 - 129 mujeres trabajadoras mueren en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York.

1910 – Se establece el Día Internacional de la Mujer.

1920 – Muere el poeta argentino Rafael Obligado.

1942 – Muere José Raúl Capablanca, ajedrecista cubano.

1955 – Nace la periodista argentina Mónica Gutiérrez.

1971 – Se realiza “La Pelea del Siglo” entre Alí y Frazier. Fue la primera vez que se usó ese slogan.

1999 – Muere Adolfo Bioy Casares, escritor argentino.

1999 – Muere Joe DiMaggio, beisbolista estadounidense.

2014 – Desaparece sin dejar rastro alguno el vuelo 370 de Malaysia Airlines, Operado por un Boeing 777-200, que llevaba 227 pasajeros y 12 empleados.

2015 – Muere Gerardo Sofovich, conductor, guionista y productor argentino.

2015 – Muere Sam Simon, guionista y productor de televisión estadounidense.

2016 – Muere Sir George Martin, productor, músico y compositor británico asociado a The Beatles.