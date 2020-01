Gabriel Sued SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de enero de 2020 • 21:18

"Mujeres gobernando", el colectivo de casi cien funcionarias de distinto rango del gobierno nacional que se formó a partir de un grupo de WhatsApp que lleva ese mismo nombre, tuvo su primer encuentro, en un intento por fortalecer e impulsar la perspectiva de género al interior de la gestión de Alberto Fernández.

La secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; la jefa de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; la titular del Inadi, Victoria Donda; la subsecretaria de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete, Cecilia Gómez Mirada, son algunas de las casi 50 funcionarias que participaron del encuentro , en el auditorio del edificio de la Jefatura de Gabinete.

El grupo también la integran la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la titular del PAMI, Luana Volnovich, y la directora de Economía y Género del Ministerio de Economía, Mercedes D'Alessandro, una de las promotoras del grupo, junto con Donda y Gómez Mirada.

Decididas a hacer oír su voz y a dar la pelea dentro del Frente de Todos, las funcionarias decidieron repetir los encuentros una vez por mes y reclamar que se avance en la paridad de género en los actos de gobierno y en las fotos de actividades oficiales. También en las reuniones.

"Tenemos toda la intención de que el género no condicione a nadie para poder llegar a participar e influir en el diseño de las políticas de Estado", dijo a LA NACION una de las participantes del encuentro.

La participación e influencia de las mujeres en el gobierno de Fernández quedó en debate después de la designación de los integrantes del gabinete, que tiene solo un 20% de presencia femenina, y se reavivó después de la primera reunión del acuerdo económico y social, del 27 de diciembre, casi sin mujeres en la mesa.

Aunque el tema no está en el centro de los reclamos, en el grupo de "Mujeres gobernando" causó malestar que a los partidos de fútbol que el presidente y sus ministros comparten los viernes en Olivos solo haya sido invitada Macarena Sánchez, directora nacional de Juventud y jugadora de fútbol profesional. "¡Como si ellos jugaran bien!", se burló una funcionaria de alto rango, que participó de la reunión.

" Si me entero de que algún día hablan en alguna reunión sobre algo que se habló el viernes en el picado, seguramente les haremos saber nuestra disconformidad", dijo Gómez Alcorta, en una entrevista con LA NACION. "Si las decisiones políticas del gabinete se toman en el ámbito de un partido de fútbol, me parece que atrasamos", agregó, aunque aclaró que le parecía que eso no estaba pasando.

Otra de las impulsoras del grupo, Luana Volnovich, tomó la semana pasada una medida sin precedente. Resolvió que las disposiciones que tome como titular del PAMI se redactarán en lenguaje inclusivo. Entre los fundamentos de la resolución se consigna "el reconocimiento de la igualdad y del empoderamiento de la mujer como un objetivo y como parte de la solución".