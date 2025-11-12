Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández

Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández, murió este jueves. La noticia fue anunciada por el exmandatario, quien lamentó su pérdida a través de sus redes sociales.

“Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado”, comenzó su posteo Fernández.

Dylan alcanzó una notable visibilidad pública durante la previa a las elecciones de 2019. Fernández convirtió al animal en una parte fundamental de su campaña y, en enero de ese año, creó una cuenta de Instagram dedicada enteramente al animal, bajo el nombre de bajo el nombre de @dylanferdezok. Allí publicaba imágenes y videos de la vida compartida entre ambos.

En aquel contexto, Alberto Fernández, entonces precandidato presidencial del Frente de Todos, aprovechó la jornada de las PASO para realizar una caminata con su perro, un collie de pelaje blanco y marrón. Se detuvo en una plaza y dedicó unos minutos a jugar con el animal, lanzándole varias veces una pelota. Esta escena, que no era nueva para quienes seguían de cerca la campaña, captó rápidamente la atención de las cámaras y convirtió a Dylan en un inesperado protagonista de esa jornada electoral.

“Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio. En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido. Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!“, escribió.

El animal fue visto en varias polémicas que se desarrollaron durante la presidencia de Fernández. Entre ellas, la cuenta de Instagram de Dylan funcionó para negar la asignación de un cargo público al adiestrador de la mascota presidencial.

Noticia en desarrollo