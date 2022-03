Alberto Fernández negó a través de Dylan, su perro, haberle asignado un cargo público a su adiestrador

A través de un posteo en la cuenta de Instagram de Dylan, su perro, Alberto Fernández negó haberle asignado un cargo público a su adiestrador, Ariel Zapata. Según publicó LA NACION, el hombre había sido nombrado “con carácter transitorio” como director de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo en una dependencia de la cartera que dirige Sabina Frederic.

“Leyendo Clarín vi que decían que nombraron a ‘mi adiestrador’ en el Ministerio de Seguridad”, comienza el texto que fue publicado este sábado en el perfil de @dylanferdezok. En la foto del posteo se puede ver a la mascota del primer mandatario con anteojos frente a un ejemplar de ese diario.

La publicación en la cuenta de Instagram de Dylan, el perro de Alberto Fernández (Foto: Instagram)

“Le pregunté a Alberto si lo conocía, me dijo que no. Le pregunté al profesor Romero (mi veterinario) si lo conocía y me dijo que lo acompañó una vez, para enseñarme a tratar bien a Prócer, mi hijo mayor”, continúa el mensaje. Y asegura: “Yo nunca fui adiestrado. Alberto me enseñó a sentarme y a quedarme quieto cuando me dice ‘quedate’”.

El texto en la cuenta de Instagram que está operativa desde el 13 de enero de 2019, cuando hizo su primera publicación, el mensaje continúa: “En conclusión: pobre señor este supuesto adiestrador mío. Me dio un buen consejo gratis y lo escrachan de este modo”.

Además, ironiza con el medio que publicó la noticia. “Tienen razón… ¡ya no se puede creer nada de lo que publica Clarín! Y eso que me empeño a leerlo sin que Alberto lo sepa. No se lo cuenten”, cierra el mensaje.

Alberto Fernández junto a su perro Dylan Twitter: @guilleraffo

Ariel Zapata fue nombrado “con carácter transitorio” en el cargo de director de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo en una dependencia del Ministerio de Seguridad nacional. Su nuevo puesto fue publicado en la decisión administrativa 228/2022 del 26 de febrero, donde se detalla que la asignación será por 180 días hábiles, contados a partir del 3 de enero.

“Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 3 de enero de 2022 y por el término de ciento ochenta (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Ariel Alonso Zapata (D.N.I. N° 14.887.839) en el cargo de Director de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo de la Subsecretaría de Intervención Federal de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del sistema nacional de empleo público (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08″, detalla el documento.

LA NACION intentó comunicarse con Zapata y no obtuvo respuestas. Es adiestrador canino y hasta el año pasado era director de Cinotecnia (ciencia que estudia el comportamiento, la fisiología y la psicología de los perros) del Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Sergio Berni, trabajo que realizaba en 2008 y que retomó en 2020.

El adiestrador Ariel Zapata (Foto: Archivo)

Las visitas a Olivos de Zapata sucedieron durante 2020, en medio del aislamiento preventivo. Su nombre figura en la lista de personas que acudió a ver al Presidente en esa primera etapa de la pandemia, cuando las restricciones eran muy estrictas para evitar contagios.

“Fui a Olivos cuando ya estaba designado en el ministerio porque me lo pidió el doctor Romero, que es el veterinario de Dylan. Me llamaron por un asunto importante, que eran las peleas de perros en Olivos. El perro del presidente, Dylan, se peleaba con su hijo y por indicación del doctor Romero yo fui a atender ese problema”, había dicho Zapata meses atrás ante la consulta de LA NACION.