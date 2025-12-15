Horacio Rodríguez Larreta espera un hijo junto a su esposa, Milagros Maylin

El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y su esposa, Milagros Maylin, esperan a su primer hijo juntos, tal como confirmaron fuentes cercanas al funcionario a LA NACION. Por estos días, Maylin transita las 12 semanas de embarazo de un varón, que convertirá al funcionario en padre por tercera vez.

El flamante legislador porteño y su pareja —que se casaron en noviembre del año pasado— todavía no compartieron nada sobre la noticia en sus redes sociales. Sin embargo, la confirmación llega en medio de un contexto de movimiento político para Larreta, que ahora forma parte del parlamento local, desde donde relanzó su proyecto político con la intención de volver a disputar la jefatura de Gobierno porteño en 2027.

Con 60 años, ya es padre de dos hijas: Paloma, nacida en 2002, y Serena, en 2016, producto de su relación con la organizadora de eventos Bárbara Diez. Con esta noticia, también se sumará el primer varón de la familia.

La boda de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin en Cardales. Gentileza Rodríguez Larreta/Ma

Maylin, por su parte, se convertirá en madre por primera vez. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, cuenta con una amplia experiencia en gestión pública en la Ciudad, en donde se desempeñó como directora general en Tercera Edad y directora provincial de Control de Gestión en la provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2019, entre otros roles.

En una entrevista con LA NACION en 2024, la mujer de 40 años habló sobre su vínculo con las hijas de su pareja y sobre su propio deseo de convertirse en madre. “Postergué formar una familia porque siempre preferí el trabajo y, además, porque no encontraba la persona indicada. Cuando conocí a Horacio, estuve segura de que era él“, afirmó.

“Armar una nueva pareja no siempre es fácil, sin embargo, no tuve dificultad. Si bien ya estábamos de novios, a ellas (por las hijas de él) las conocí recién en 2023. Respetar los tiempos fue lo correcto. Las chicas son lo más importante que tiene Horacio y para mí también. Con él, tienen un vínculo diario: se llaman o se visitan", contó en la misma charla y añadió: “Horacio siempre ha tratado de mantenerlas fuera de la exposición pública. De mi parte, mi postura fue siempre ‘Tengo amor para dar’, ojalá que lo quieran recibir. Mi deseo era integrar, unir, sumar; me importaba que ellas estuvieran cómodas. Son espectaculares y las quiero muchísimo".

Larreta y Maylin en su civil. (Fuente: ARCHIVO LA NACION.- FABIAN MALAVOLTA)

La relación

La pareja hizo oficial su vínculo dos años antes del casamiento, en 2022. En una entrevista con Luis Novaresio en LN+, Rodríguez Larreta confirmó: “Me enamoré y estoy muy feliz”. Dos años antes, el exfuncionario se había separado de Diez, con quien estuvo casado por dos décadas. “Es una mujer inteligente y apasionada. Tiene una gran energía positiva, transmite buena onda. Es muy sensible y muy familiera”, sostuvo sobre Maylin en aquel momento.

Larreta y Maylin se conocieron en el trabajo, en una relación que comenzó en forma de llamadas telefónicas. Durante 2020 y 2021, en la secretaría de Tercera Edad, compartió espacio de trabajo con Rodríguez Larreta y ahí apareció el amor. En 2022 se retiró de la función pública y acompañó al funcionario desde afuera en su posterior campaña presidencial.

El civil fue en el día de la Medalla Milagrosa, una fecha religiosa fundamental para la exfuncionaria, que es muy devota de la Virgen.