Nació Francisco: una recorrida en fotos por los hijos del poder

Con la llegada de su hijo Francisco, Alberto Fernández marcó un hito al convertirse en el primer presidente de la República Argentina del siglo XX y XXI en ser padre durante sus funciones. El último que protagonizó un suceso similar fue Julio Argentino Roca, quien en 1881 tuvo a Agustina Eloísa Roca Funes, fruto de su relación con Clara Dolores Funes Díaz.

De esta forma, Francisco se sumó a la larga lista de “los hijos del poder”, aquellas personas que tienen padres con un verdadero peso político y que, además, nacieron bajo una gran exposición pública.

Este 11 de abril nació Francisco, el hijo de Fabiola Yañez y Alberto Fernández.

A continuación, un repaso por los hijos de los presidentes de la democracia, desde 1983 hasta la fecha.

Raúl Alfonsín

Fue el presidente que tomó el cargo de presidente desde 1983 hasta 1989 y quien le puso fin a la dictadura militar en Argentina. Sin embargo, antes de asumir sus funciones, el fallecido político formó una familia con María Lorenza Barrenechea, con quien tuvo seis hijos: Raúl Felipe, en 1949; Ana María, en 1950; Ricardo Luis, en 1951; Marcela, en 1953; María Inés, en 1954; y a Javier Ignacio, en 1956.

El más reconocido de ellos es el famoso “Ricardito”, que indudablemente siguió el legado de su padre. Perteneciente a la Unión Cívica Radical, desde agosto de 2020 cumple la función de embajador argentino en España, pero alineado con el kirchnerismo. El hombre de 70 años intentó ir por la presidencia en 2011, sin embargo quedó en el tercer lugar, detrás del santafesino Hermes Binner y de quien ganó la elección, Cristina Fernández de Kirchner.

Ricardo Alfonsín es el embajador argentino en España Archivo

Carlos Saúl Menem

Para muchas personas, Menem, que fue presidente de Argentina bajo dos mandatos consecutivos desde 1989 hasta 1999, y que murió en febrero de 2021 por consecuencia de una neumonía severa, fue uno de los presidentes más mediáticos de la historia Argentina.

Su carisma y exposición ante los diversos medios de comunicación llevó a que Carlos Junior, Zulemita, hijos que tuvo con Zulema Fátima Yoma, además de Carlos Nair, fruto de su relación con Marta Meza y el menor, Máximo, que tuvo con la exmodelo Cecilia Bolocco, sean reconocidos públicamente.

Carlos Jr. tuvo un trágico final a los 26 años, cuando su padre era presidente: el 15 de marzo de 1995 murió junto a Silvio Oltra debido a que el helicóptero en el que viajaban se estrelló. Era un famoso piloto de automovilismo y su muerte conmovió a toda la audiencia pública, además de haber estado siempre sospechada de haberse tratado de un atentado.

Carlitos Menem Junior en la década de los 90 Archivo

Zulemita, su hermana mayor, es la que más realizó apariciones en la actualidad. Es empresaria y siempre se mostró al lado de su padre hasta sus últimos días. Asimismo, confesó su interés por la política en varias ocasiones.

Zulemita, junto a su padre Carlos Menem en 2019 Archivo

Carlos Nair tuvo su exposición más grande en 2007, cuando se hizo conocido tras su participación en Gran Hermano famosos. Luego de varios años en donde enfrentó sus adicciones, en 2015 fue detenido por portación de armas. A raíz de este hecho, fue preso por dos años y medio de prisión y cumplió su condena.

Carlos Nair Menem, hijo del ex presidente de la Nación Carlos Menem Archivo

El menor es Máximo, quien se pronunció respecto a la muerte de su padre y, según su madre, lo afectó fuertemente. “Obviamente lo afectó mucho porque es una noticia dura de asimilar, pero tuvo la oportunidad de despedirse de él. Tuvo tiempo, momentos lindos, así que se quedó muy en paz”, aseguró Bolocco en aquel momento con el diario chileno El Mercurio.

Cecilia Bolocco junto Máximo, su hijo en común con Carlos Menem instagram.com/ceciliabolocco

Fernando de la Rúa

El fallecido presidente cumplió sus funciones entre 1999 y 2001, año en el cual abandonó su cargo bajo un clima hostil debido a la gran crisis económica que había por aquel entonces. Además de su personalidad e imagen que causó diversos comentarios colectivos, sus hijos Antonio, Agustina y Fernando también fueron foco de miradas.

El mayor, Antonio, ejerció como abogado y colaboró en la campaña de su padre como asesor de imagen. Fue el creador del famosos spot “dicen que soy aburrido”, pero su popularidad aumentó aún más al ser pareja de la cantante colombiana Shakira desde 2000 a 2011. Ella, por su parte, le dedicó varias de sus canciones icónicas.

Antonio de la Rúa y su esposa Daniela Ramos Alejandro Di Ciocchis - LA NACION

Hoy en día, Antonio mantiene un perfil bajo y pasa sus días con la modelo colombiana Daniela Ramos Lalinde, con quien tuvo dos hijos. Desde 2014 vive con su familia en la ciudad alemana de Berlín.

Por su parte, Agustina se convirtió en madre de Sol, Simón y Sofía. Además, está casada con el ingeniero agrónomo Juan Petracchi. En la actualidad se desempeña con un emprendimiento de indumentaria para mujeres, que creó hace varios años.

Agustina de la Rúa

Por último se encuentra Fernando, conocido como Aíto, el menor. Su rol más importante fue el de director ejecutivo y cofundador del portal educativo oficial Educ.ar y a lo largo de este tiempo intentó preservar su vida privada. Sin embargo, en varias oportunidades se lo vio en compañía de mujeres del ambiente artístico argentino, tales como Silvina Luna y Calu Rivero.

Fernando de la Rúa Junior en el año 2021 Captura de Instagram

Adolfo Rodríguez Saá

Si bien estuvo en la presidencia desde el 23 de diciembre de 2001 al 30 de diciembre de 2001, Adolfo logró una gran popularidad por ser gobernador de San Luis durante varios años desde la restauración de la democracia.

Fue padre de seis hijos, cinco de ellos fruto de su matrimonio con María Mazzarino. El más chico, Francisco, lo tuvo con la mendocina Gisella Bartolitis y es el que más se muestra con él en la actualidad por medio de las redes sociales.

Francisco Rodríguez Saá junto a Adolfo en el año 2020 Captura de Facebook

Eduardo Duhalde

Eduardo Duhalde formó parte de la presidencia del país desde el 2 de enero de 2002 hasta el 25 de mayo de 2003. Junto con Hilda Chiche González, con quien se casó el 28 de julio de 1971, fueron padres de Juliana, en 1972; Analía, en 1973; María Eva, en 1975; Agustina, en 1981; y Tomás, en 1983.

Todos mantienen el perfil bajo y no suelen mostrarse públicamente, a excepción de los nietos del matrimonio, quienes en varias oportunidades se exhibieron junto a sus abuelos en diversas entrevistas.

Néstor y Cristina Kirchner

Néstor Kirchner, fallecido en 2010, fue presidente desde 2003 hasta 2007. Luego, tomó su lugar su esposa, Cristina Kirchner, que por su parte asumió desde 2007 hasta el 2015 y hoy se desempeña en el cargo de vicepresidenta.

Ambos tuvieron a Máximo y Florencia. Él fue quien tomó el legado de sus padres, ya que en la actualidad es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Ella estudió cine en Nueva York hasta la muerte de Néstor, momento por el cual regresó al país.

Máximo y Florencia Kirchner Horacio Córdoba - LA NACION

Mauricio Macri

Por su parte, Mauricio Macri, quien desempeñó sus funciones desde 2015 a 2019, tuvo a Agustina, Gimena y Francisco con Ivonne Bordeu, y a Antonia, con su actual esposa Juliana Awada.

Por su parte, Agustina Macri cursó la carrera de Sociología en la UBA, pero decidió cambiar el rumbo para el lado del cine. En ese sentido, viajó a Barcelona para estudiar creación de documentales y hoy en día se desempeña en ese rubro.

Agustina Macri en Cannes SYSPEO/SIPA - SIPA

Gimena, por otro lado, quedó en el ojo de los medios en dos oportunidades. Una de ellas fue 2015, a raíz del robo que sufrió en su hogar mientras no estaba, en plena campaña electoral de su padre.

Gimena Macri Matías Salgado / Hola - Archivo

Tal y como hizo su hermana, Gimena tuvo varias experiencias en el exterior para perfeccionarse como artista -fue premiada por el San Francisco Art Institute y Raid Projects de Los Ángeles-, después de estudiar artes visuales en el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA).

Su segunda aparición pública tuvo que ver en relación con su carrera, ya que el día anterior de la asunción de su padre como presidente, inauguró su segunda muestra de arte individual en Buenos Aires.

También está Francisco, que el político y su entorno cercano llaman “Caíco”. Fanático de los deportes, con mayor interés en el rugby que jugó desde la infancia en el colegio Newman, el joven también estudió cine y tiene una gran trayectoria en el mundo publicitario.

Francisco Macri Captura Instagram

Antonia, quien nació meses después de la reelección del ex presidente de Boca como jefe de gobierno porteño, participó de viajes, actos de campaña y eventos desde su nacimiento. Acostumbrada a esa exposición, hoy en día se la puede ver en varias postales que comparte su madre en las redes sociales.

Juliana Awada, esposa de Mauricio Macri, junto a sus dos hijas: Valentina (izquierda de la imagen) y Antonia (derecha) Instagram / @juliana.awada

“Mis hijos están muy relacionados con la pintura, con la música y me conectan con una sensibilidad que muchas veces no tiene la política pura. No trabajar con ellos — una decisión que tomé yo — nos lleva a que cuando estamos juntos tengamos encuentros muy humanos”, expresó Macri respecto del bajo perfil de sus hijos en una entrevista con la revista Hola en 2012.

Alberto Fernández

Además de Francisco, hijo que tuvo con Fabiola Yañez, el presidente es padre de Tani Fernández, más conocido como Dyhzy. El joven nació en 1994, fruto de la relación del mandatario con Marcela Lucchetti, de quien se divorció en 2005.

Dyhzy , el hijo mayor de Alberto Fernández Instagram @dyhzy - Archivo

El joven no muestra interés en la política y prefiere el perfil bajo. Además, en el último tiempo, fue noticia luego de obtener su DNI como persona no binaria.