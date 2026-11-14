Nahuel Gallo: “A veces siento que se sacaron la foto y se olvidaron de mí”

“Estoy en mi casa, he defendido a mi institución y a mi bandera”, dijo aquel 4 de marzo pasado, en el Edificio Centinela y sin ocultar su emoción Nahuel Gallo, el joven gendarme argentino detenido y encarcelado en la cárcel venezolana de El Rodeo I, acusado de “complotar” contra el régimen de Nicolás Maduro.

Sentado junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que en un momento le tomó la mano en señal de apoyo, el canciller Pablo Quirno y el jefe de la Gendarmería, Claudio Brilloni, Gallo hablaba por primera vez ante los medios desde la sede de Gendarmería, en su tercer día en libertad luego de 448 jornadas detenido, torturado y maltratado en las mazmorras del chavismo.

Ocho meses después de aquel movilizador retorno, Gallo luce infinitamente mejor que en aquella calurosa jornada de marzo. Se lo ve repuesto físicamente y en forma, más allá de heridas internas que no han sanado del todo. En diálogo con LA NACION, el gendarme agradece toda la ayuda recibida, y aunque intenta no acusar a nadie, se le nota el desencanto por lo que ocurrió (y lo que no ocurrió) desde entonces.

“A veces pienso: se sacaron la foto y después se olvidaron de mí”, dice Gallo, un viernes de noviembre, en un bar de San Telmo cercano al jardín de infantes al que asiste el pequeño Víctor, uno de sus motores de vida durante su largo y asfixiante cautiverio. Enseguida reconoce a todos los que colaboraron en su liberación, desde el Gobierno hasta la fuerza que integra desde hace 17 años, pasando por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de Claudio “Chiqui” Tapia (que lo rescató en un avión privado sin avisarle al Gobierno) y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, que –asegura-“se portó bárbaro, sobre todo conteniendo a mi mamá (Griselda Heredia)”.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, saluda al gendarme Nahuel Gallo tras una carrera; la AFA hizo gestiones para el rescate de Gallo cuando estuvo preso en Venezuela

Pero las comparaciones con otros compañeros de desventuras lo vuelven a incomodar. “A Joseph le dieron una medalla de honor cuando volvió”, dice Gallo. Se refiere a Wilbert Joseph Castañeda Gómez, compañero de celda y suboficial de la Marina estadounidense detenido en Caracas mientras visitaba a un amigo. Una historia muy parecida a la suya, que comienza el 8 de diciembre de 2024, cuando fuera detenido por la temible Direccion general de Contrainteligencia militar (Dgcim) chavista, al intentar ingresar en territorio venezolano para visitar a su mujer, María Alexandra Gómez, y al pequeño hijo en común. “Eramos los únicos dos militares entre 125 extranjeros. Nos trataban como los cabecillas de un plan para derrocar a (Nicolás) Maduro”, dice Gallo, quien dio su testimonio en la causa judicial y pedido de extradición que el juez federal Sebastián Ramos le sigue al ex presidente venezolano, hoy detenido en una cárcel estadounidense.

El abrazo con Milei; atrás, Monteoliva y Bulllrich Presidencia

Con trabajo administrativo en la dirección de Legales de Gendarmería–“voy a empezar abogacía el año que viene”, declara-Gallo también se dedica al estudio: cursa las diplomaturas en ciberterrorismo y terrorismo islamista en la universidad de la Policía Federal. Corre maratones con una remera en la que pide por los presos políticos en Venezuela. Y prepara, junto a un veterano periodista cuyo nombre prefiere reservar, un libro contando sus vivencias en la cárcel.

Un momento de mucha actividad con proyectos que tienen una limitación: el dinero para concretarlos. “No soy de pedir nada, y tampoco pido un departamento en Puerto Madero”, se justifica Gallo, y habla de los “gastos” que supone costear sus estudios y el libro aún en preparación. “La tarjeta la tengo en rojo”, confiesa.

¿ Y Gendarmería? “A ellos no les puedo pedir más”, aclara, y le suma al trabajo la ayuda psicológica que aún recibe una vez por semana, y la disposición a contenerlo desde el minuto uno de su retorno al país.

Con el Gobierno, aclara, el vínculo fue nulo durante 445 días. “No me enteraba de nada, no sabía de las gestiones que estaban haciendo”, se sincera. Y cuenta que en el primer llamado que los captores le permitieron hacer, de cinco minutos y rodeado de militares chavistas, le preguntó a su pareja “que están haciendo tío León y tía Pato”, en referencia al Presidente y su entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encargados de las negociaciones en medio de una guerra declarada entre el gobierno libertario, que no aceptaba las elecciones de julio de 2024 que dieron una nueva reelección a Maduro, y la administración chavista.

“Ya te digo, no tengo bandera política. Hablo con gente del Gobierno, con Jalil que es peronista, hasta con radicales”, dice Gallo, con la idea de no quedar pegado a ningún sector del sistema político. De Tapia no quiere hablar, aunque valora el gesto de regalarle una entrada para ver en vivo la despedida de Lionel Messi del seleccionado nacional, en septiembre pasado.

“Tengo una misión, la de pelear por los que todavía están presos”, dice Gallo. Quiso darle una carta con ese mensaje al Papa León XIV, pero sus contactos políticos no alcanzaron. “No pude verlo personalmente. La organización no me tuvo en cuenta y no pude acceder al encuentro para entregarle en mano la carta que había preparado especialmente para él. No tuve ese privilegio, pero no importa. Tengo fe en que, de alguna manera, estas palabras van a llegar a sus manos”, posteó.

Hoy recién salgo de la misa celebrada por Su Santidad, el papa León XIV, en Buenos Aires.@Pontifex_it @Pontifex_es

No pude verlo personalmente. La organización no me tuvo en cuenta y no pude acceder al encuentro para entregarle en mano la carta que había preparado… pic.twitter.com/jl5To2e6Px — Nahuel Gallo (@nahuollag) November 9, 2026

En la carta que no pudo entregarle, Gallo le pedía al Papa León por los “presos políticos y extranjeros que necesitan que el mundo no los olvide”.

Fuertemente crítico del chavismo, Gallo no cree que el reemplazo de Maduro por la actual presidenta interina Delcy Rodríguez haya cambiado algo en Venezuela. Y apuesta sin medias tintas a que la opositora María Corina Machado llegue algún día al poder en ese país. “Si no se van todos los integrantes del régimen, el cambio no sirve. Los jóvenes de Venezuela no saben lo que es la democracia”, dice Gallo desde su militancia anti-chavista, y mientras espera, tal vez, un reconocimiento que tarda demasiado en llegar.