Narda Lepes se refirió al final de Cocineros Argentinos y apuntó contra el Gobierno: “Todo lo que sirve lo rompen”

Escuchar

La chef y empresaria Narda Lepes habló sobre el cierre del ciclo gastronómico Cocineros Argentinos, que se emitió hasta finales de marzo en la señal de la TV Pública, y lamentó que haya tenido que finalizar debido a recortes en el canal. “¿Qué voy a opinar? Es lo que están haciendo en general; todo lo que nos gusta lo sacan, todo lo que sirve lo rompen”, consideró.

En una entrevista con Radio Dos, la reconocida cocinera se sumó a referentes artísticos y televisivos que se mostraron en contra de las medidas aplicadas por el gobierno de Javier Milei, y cuestionó: “Creen que tienen un plan. No logro entenderlo, o sí y no tengo ganas de decirlo ahora”.

De esta forma, consideró que hay que decir las cosas “en el momento en que sirvan para algo” para así “no alimentar trolls”. “Si decís algo ahora lo único que hacés es darles de comer. No es el momento de patalear; en las elecciones del año que viene, ahí hay que patalear ”, instó.

Narda Lepes aseguró que no le gustaría cocinar para el Presidente.

Asimismo, ante la pregunta sobre si le cocinaría al Presidente, aseguró que, si bien muchas veces trabajó con políticos que no le caían bien, en este caso descartaba la posibilidad: “ Si puedo elegir, no. Prefiero a alguien al que le guste comer, él dijo varias veces que la comida no le importa ”.

El final de Cocineros Argentinos

En medio de una nueva programación compuesta de enlatados (programas grabados) y sólo dos noticieros diarios (uno al mediodía y otro a la tarde), el histórico ciclo conducido por Chantal Abad, Juan Braceli y Luciano García se despidió de la pantalla de la TV Pública el pasado miércoles 27 de marzo, luego de más de 15 años al aire.

El programa producido por Kapow -que finalizó debido a los recortes presupuestarios que ordenó el Gobierno- cerró con una serie de típicos platos argentinos, que incluyeron una choripaneada, polenta a la tabla y un guiso para los más de 100 invitados que estuvieron presentes en el último episodio del ciclo que comenzó en 2009.

Junto a otras reconocidas personalidades, Narda Lepes participó varias veces del ciclo, y hasta llegó a conducirlo en una oportunidad.

Pese a esta última emisión en vivo, y según las declaraciones del conductor, es probable que este no sea el final definitivo de Cocineros Argentinos, ya que la productora habría recibido varias propuestas de canales de aire y cable que los quieren dentro de su programación. “Sé que estaban hablando con distintos canales. Me encantaría poder confirmarles algo, pero no lo sé”, expresó Braceli días después del cierre del ciclo.

LA NACION