Narda Lepes disparó contra las apps de delivery: “Estoy en contra de que pedaleen por una hamburguesa”

Apenas unas semanas después de que se hiciera viral el descargo de unas comensales que criticaron duramente la relación precio-atención de uno de sus restaurantes, Narda Lepes volvió a ubicarse en el centro de la polémica. Esta vez, su nombre se volvió tendencia en las redes luego de que, durante la entrevista que dio al podcast Antigourmet, criticara severamente el uso de las aplicaciones para pedir comida.

Narda Lepes criticó las apps de delivery: “Estoy en contra de que pedaleen por una hamburguesa”

Aunque el delivery no es ninguna novedad, a lo largo de los últimos años comenzaron a surgir diversas aplicaciones dedicadas especialmente a ofrecer este servicio a través de la contratación de personas que, en lugar de trabajar de manera directa para un solo local, se encargan simplemente de llevar los pedidos de un punto a otro.

A partir del 2020, con el estallido de la pandemia y las consecuentes medidas de aislamiento, el uso de dichas apps se volvió cada vez más común y hoy en día son miles las personas que las eligen. Tal es así que, de acuerdo a la revista Forbes, para febrero del 2023, Rappi -una de las más populares- “registra más de 1,3 millones de usuarios activos, más de 15.000 comercios registrados y alrededor de 20.000 repartidores”.

Rappi es una de las aplicaciones de delivery más utilizadas en la Argentina silvana colombo

Sin embargo, todavía quedan personas que, no solo no se sumaron a esta tendencia, sino que están claramente en contra de la misma. Una de ellas es Narda Lepes quien, en una reciente entrevista que brindó para el podcast Antigourmet, dejó en claro que considera que no es correcto utilizarlas.

“Yo no uso ninguna aplicación de pedidos. Nunca. Jamás”, disparó. Dicho eso, explicó: “Me parece que está mal, para mi, hacer que alguien pedalee rápido 15 km para vos comerte dos empanadas. Me parece una estupidez”.

Ante esto, los conductores se refirieron a Turbo, un nuevo servicio que asegura que, si el pedido no llega en 10 minutos o menos, es gratis. Indignada, la cocinera expresó: “¿Y vos le vas a dar lo que quiere? Flaco, las cosas no son así. Entonces, que todo sea a demanda me parece que está mal. Si todas las decisiones las toma un pel**udo de marketing sin un input filosófico, está mal. Entonces hay que pensar a veces, ¿esto está bien o no? ¿Está bien que sea tan paj**o y no pueda bajar y comprarle empanadas a alguien que las hace a dos cuadras de mi casa?”.

Narda Lepes es dueña de múltiples espacios dentro de la ruta gastronómica de Buenos Aires Mariana Eliano

Finalmente, sentenció: “Que todo sea a demanda me parece que está mal. Parecido a lo que pasa con la estacionalidad de los productos. Querés tomates todo el año. Bueno ahí tenés los tomates blancos en julio”.

Sus dichos no fueron bien recibidos por los usuarios de Twitter quienes, en las horas siguientes, la criticaron duramente por su opinión. De acuerdo a la mayoría, su lógica no tiene sentido ya que está posicionándose en contra de una actividad que, en definitiva, le asegura un trabajo a muchas personas.

“Andá a decirle eso en la cara a todos los que laburan en las plataformas de delivery, y con eso mantienen a sus familias. No se trata de ser pa**ros, se trata de que si existe un servicio que te ahorra tiempo (se nota que le sobra), lo podes usar con total libertad. Por otro lado, las plataformas tiene límites de distancia, y asignan los viajes en base a la distancia y el tipo de utilitario. Ya gente en bici casi no existe, todo es en moto, en especial fuera de CABA. Es una falta total de criterio y una absoluta demostración de ignorancia”, leyó una de las miles de respuestas que recibió el fragmento de la entrevista que se volvió viral.

LA NACION