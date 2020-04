El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, es uno de los opositores a los que Alberto Fernández elige como interlocutor Fuente: Archivo

Laura Serra Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de abril de 2020 • 17:37

El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, fue uno de los referentes de la oposición a los que Alberto Fernández le anticipó, minutos antes de la conferencia de prensa del viernes último, que la cuarentena por el coronavirus se iba a prolongar hasta fines de este mes. El diputado radical coincidió con la decisión de extender el aislamiento social obligatorio, pero advirtió que si bien la batalla crucial es preservar la salud de los argentinos, "llegó el momento de abordar la pandemia del virus y también, la pandemia de la economía".

"No hay más tiempo que perder. Así como el Presidente convocó a un grupo de especialistas para enfrentar la emergencia sanitaria, también sería necesario convocar a los mejores referentes de la política, de la economía y de la producción. No sólo para tomar medidas de coyuntura, sino sobre todo para definir hacia dónde vamos y cómo vamos a salir de esta crisis", dijo Negri. "El FMI advirtió que se perdieron 193 millones de trabajos en el mundo. El Gobierno no lo puede ignorar. Es tal la magnitud de la crisis que la tarea no debe ser de unos pocos, ni se puede afrontar en solitario. Por una sencilla razón: el futuro no es de los que gobiernan, el futuro es de todos", afirmó.

El legislador aclaró que el Presidente lo llamó en un par de oportunidades, pero dijo que no tienen un diálogo asiduo. Negri prefiere una comunicación institucional y lamenta que, hasta ahora, el primer mandatario no haya respondido al pedido de audiencia que hace diez días le elevaron los líderes de Juntos por el Cambio. Teme que esta situación de emergencia derive en una excesiva concentración de poder en el jefe de Estado: por eso reclama que la Justicia y el Poder Legislativo, dentro de las limitaciones del caso, reactiven cuanto antes su funcionamiento.

"La mayor garantía y tranquilidad que puede tener el Presidente en un régimen de excepción, cuando se ceden libertades, cuando se ceden derechos, es que las instituciones funcionen. Eso es garantía de transparencia, de control, de equilibrio -enfatizó-. Así como el aislamiento es el mejor antídoto para evitar que se propague el virus, tengo claro que la institucionalidad es el mejor antídoto para no enamorarse de la concentración de poder."

Negri advirtió que desde que empezó la emergencia por el coronavirus, el Poder Ejecutivo dictó alrededor de 35 decretos de necesidad y urgencia (DNU). Por ello reclama la urgente convocatoria de la Comisión Bicameral que debe analizar estos decretos, como así también la concurrencia del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero , al Congreso, para brindar el tradicional informe de gestión, tal como ordena la Constitución Nacional. "Tengo la información de que el jefe de Gabinete estaría dispuesto a dar su informe y que lo haría ante el Senado", indicó.

Por último, el legislador insistió en que si bien el aislamiento ha sido eficaz en la propagación del virus hasta ahora, es necesario instrumentar más testeos en todo el país, tal como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Lo que se informa es cierto, pero me parece que es un error comparar nuestra situación con la de otros países de la región para ver cuál tiene más o menos muertos". Por otra parte, tomó distancia del proyecto que elabora el oficialismo para gravar con un impuesto extraordinario a las grandes fortunas.

"No sé cuáles son los lineamientos del proyecto, pero lo que sí creo, como principio general, si bien primero está la vida, es falsa la dicotomía entre la preservar la vida o preservar la economía. Hay que actuar en forma simultánea. Hay que cuidar el empleo, y para ello hay que cuidar a la empresa", enfatizó.