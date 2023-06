Nepotismo: un informe detectó que trabajan en el estado al menos 146 parientes de los principales funcionarios de las provincias

escuchar

El Estado sigue siendo un gran empleador para los parientes de los funcionarios en Argentina. Un relevamiento que abarcó todo el país mostró que gobernadores, vicegobernadores e intendentes de las capitales provinciales tenían en febrero de 2023 al menos 146 parientes -directos o indirectos- que trabajaban en el Estado . La misma investigación relevó que el 56% de las provincias no tienen normas que impidan el nepotismo en la administraciones pública, índice que se eleva a 80% en las municipalidades capitalinas, y que incluso en algunas provincias que cuentan con restricciones, e no se cumplen.

El relevamiento distinguió entre una mayoría de casos de nepotismo y una minoría de familiares que ocupan cargos en los poderes legislativo y judicial. Sobre estos, señaló que si bien no son casos de nepotismo en términos estrictos, sirven para trazar una idea de las redes y conexiones que numerosas familias políticas argentinas construyen en todos los niveles del Estado.

De las 146 personas detectadas, 94 (64%) trabajan en las administraciones públicas locales, que dependen de los poderes ejecutivos provinciales, mientras que las otras 52 (36%) lo hacen en otros poderes, en otros distritos o bien con cargos electivos.

El relevamiento se construyó en base a pedidos de acceso a la información pública que se presentaron en todas las provincias consultando sobre los cargos a gobernador, vicegobernador e intendente de las ciudades capitalinas y a través de datos obtenidos de la consulta pública que el consorcio Ruido realizó entre enero y marzo de 2023.

Ranking de las provincias de acuerdo a los familiares que tenga en el estado. Red Ruido

“¿Es este el mapa completo del nepotismo en Argentina? No, ya que seguramente hay muchos más casos no detectados de familiares, tanto de los tres funcionarios relevados por provincia, como entre otras personas que ocupan cargos públicos en esos gabinetes”, detalla el informe publicado por Ruido, un consorcio de periodistas de investigación, comunicadores, especialistas en datos abiertos y referentes de organizaciones civiles en cada provincia.

El informe detalla que el 92% de los gobiernos provinciales no respondió los pedidos de acceso a la información realizados para conocer los nombres de los familiares y el otro 8% no dio casi respuestas útiles. Destacan que no hay información oficial que permita saber hasta dónde puede llegar la cifra de parientes. En ese sentido, afirman que la inmensidad y la imposibilidad de precisarlo son las dos características del fenómeno del nepotismo en Argentina.

Indice de acceso a la información por provincia Red Ruido

Ranking de provincias con más familiares en el Estado

El ranking de las provincias argentinas con más familiares de gobernantes detectados por Ruido lo encabezan Jujuy, Formosa, Catamarca, La Rioja y San Luis. La lista completa con todas las provincias se puede revisar aquí.

Jujuy: en el caso de la provincia gobernada por Gerardo Morales desde diciembre del 2015, la investigación de Ruido detectó 38 parientes entre los tres funcionarios observados: gobernador, vice e intendente de San Salvador de Jujuy. Solo el titular de la Unión Cívica Radical (UCR) tiene 25 en total . Al menos diez son funcionarios y funcionarias del Poder Ejecutivo, mientras que el resto se reparte entre el Poder Judicial, la Legislatura local y el Congreso de la Nación. En ese listado desfilan hijos, hermanos, primos, tíos, sobrinos, yernos, exparejas y actuales y excuñadas.

Gerardo Morales Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

Tres hermanos del gobernador tienen cargos destacados: Héctor Morales trabaja en Secretaría General de la Gobernación, Walter Rolando Morales es Presidente del Inprojuy, el Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy; y María del Carmen Morales de Cuellar trabaja en el Congreso. Los hijos del gobernador también tienen cargo: Gastón Morales es presidente de Cannava, la empresa estatal jujeña para la producción de cannabis medicinal; y Facundo Morales es coordinador general del Ente Autárquico del Festival Internacional de Cine de las Alturas y presidente del Instituto de Artes Audiovisuales.

El vicegobernador jujeño, Carlos Haquim, tiene al menos ocho parientes en el Estado; mientras que el intendente Raúl Jorge suma cinco. Se trata, además, de una de las provincias que tiene una ley de ética pública (5153) en donde se menciona la restricción de cargos para parientes. Pero, como en todos los demás casos, suelen ser artículos ambiguos, incluidos en normas que no se monitorean.

Formosa: se detectaron 15 casos: 13 familiares del gobernador, Gildo Insfrán , quien ya lleva 27 años al frente de la gobernación. Tantos años lleva en el poder que los parientes ya empezaron a jubilarse. Su hermano Carlos Hugo Insfrán fue diputado provincial cuatro veces; su hija Sofía es secretaria legislativa en la Legislatura provincial; su otra hija, Yanina Insfrán, es diputada provincial; su yerno Rodolfo Martínez trabaja en el Ministerio de Economía, entre otros. La Provincia no respondió a ningún pedido de acceso a la información sobre los parientes de Insfrán, del vicegobernador, Eber Solís, o del intendente Jorge Jofré.

Gildo Insfrán Twitter

Catamarca: se detectaron 10 parientes en el Estado, de los cuales cuatro son familiares directos del gobernador Raúl Jalil . Sin embargo, el caso que generó revuelo en la provincia fueron las contrataciones directas y millonarias que realizó el ministro de Infraestructura y Obras Civiles de Catamarca, Eduardo Niederle, a la empresa de un primo de su pareja. Un informe del diario El Ancasti detalló que Niederle le cedió 38 contrataciones directas y tres concursos de precios a la empresa Air Total SRL, por un total de 2100 millones de pesos y en solo 10 meses, para realizar todo tipo de trabajos. La cifra ascendió a marzo de 2023 $3025 millones de pesos para 67 obras. La oposición denunció los hechos ante la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, que investiga si el procedimiento de contratación directa y el ministro prácticamente reconoció la cartelización de la obra pública en una reunión que mantuvo en la Cámara de Diputados provincial.

Raúl Jalil Facebook Oficial Raúl Jalil

La Rioja: No dio información, pero se detectaron 10 parientes en el Estado, de los cuales ocho están vinculados al gobernador peronista Ricardo Quintela . Por empezar, sus hijos Jerónimo Quintela, presidente de la empresa provincial distribuidora de Energía (Edelar) y Guadalupe Quintela, directora de Comunicación de Mejor Riojanas, empresa estatal. También Alfredo Pedrali, su excuñado (secretario provincial de Energía) y sus sobrinos Gonzalo Becerra (subsecretario de Empleo y concejal electo), Marcelo Becerra (vicepresidente del Banco de La Rioja). El caso de su sobrina Karina Quintela desató un fuerte escándalo cuando fue nombrada vocal del Tribunal Superior de Justicia. Ni la provincia ni el municipio capitalino, en manos de la radical Inés Brizuela y Doria, respondieron los pedidos de acceso a la información.

Ricardo Quintela

San Luis: más allá de las divisiones de los últimos tiempos, desde 1983 gobierna el mismo proyecto político y familiar: el de los Rodríguez Saá. Ruido detectó seis parientes en el Estado del actual gobernador Alberto Rodríguez Saá: cuatro de ellos en el gobierno provincial y dos con cargos electivos. Más allá de las desavenencias actuales entre los hermanos Alberto (que gobernó cuatro períodos) y Adolfo Rodríguez Saá (cinco períodos), no existe ninguna legislación que prohíba el nepotismo, a pesar de algunos intentos de la oposición de poner el tema en agenda. Ni el municipio de San Luis ni en la Provincia respondieron los pedidos de acceso a la información presentados en enero de 2023, pese a las normativas sobre acceso a la información pública. El hallazgo de los 10 parientes de los tres funcionarios relevados surgió de los organigramas de sitios web oficiales y de fuentes que trabajan en áreas gubernamentales. El último escándalo que involucró a los Rodríguez Saá fue durante la campaña electoral de 2017: el gobierno de Alberto entregó un millonario subsidio a la Fundación Mujeres Puntanas, de su cuñada (la esposa de Adolfo) que derivó en una denuncia penal ante la Justicia.

Adolfo y Alberto Rodríguez Saá Archivo

Santa Cruz: En total fueron detectados nueve parientes en cargos públicos, de los cuales seis son familiares de los Kirchner . El Gobierno de Santa Cruz declinó a brindar la información solicitada por considerar que se trataban de datos protegidos por la ley 25.326 de Datos Personales. El fiscal de Estado, Fernando Tanarro, fue quien respondió el pedido de acceso a la información. Romina Mercado, hija de la gobernadora Alicia Kirchner, fue nombrada en la fiscalía de Estado como “procurador letrado ad honórem” por decreto provincial N°0045 en diciembre de 2015. Mercado mantiene el cargo y firma fallos en temas sensibles para el gobierno de su madre al mismo tiempo que fue procesada en las causas Hotesur y Los Sauces, sociedades por las que la familia Kirchner fue investigada por maniobras de asociación ilícita y lavado de dinero proveniente de la corrupción. Hoy la causa está en la Cámara Federal de Casación Penal, para ser reabierta o cerrada definitivamente. La otra hija de la gobernadora, Natalia Mercado, fue nombrada en el Poder Judicial de la provincia y desde 2005 se encuentra al frente de la fiscalía de Instrucción de El Calafate, donde le tocó atender casos sensibles al poder, como la causa de la compra de tierras a valores fiscales por parte de sus tíos, Cristina y Néstor Kirchner, y de funcionarios del gobierno nacional y provincial de ese entonces. La causa nunca prosperó. En 2020, instruyó la causa por el asesinato de Fabián Gutiérrez, el exsecretario privado de Cristina Kirchner, que en septiembre llegará a juicio oral.

Provincias que cuentan con leyes contra el nepotismo Red Ruido

Sin contención legal contra el nepotismo

Del mismo informe se desprende que la mayoría de las provincias (56%) no tiene ninguna ley relacionada con la prevención del nepotismo en los gobiernos centrales. Es decir, 13 de 23 distritos. Eso quiere decir que no dictaron una normativa propia, pero que tampoco adhirieron a la ley nacional de Ética en el Ejercicio de la Función Pública 25.188, ni al decreto 93/2018 (“Designación de personas con algún vínculo de parentesco”) sobre nepotismo en la administración pública.

En relación a los municipios capitalinos, la ausencia de esas normas es aún mayor: 80%. Sólo CABA, La Plata, Mendoza, Santa Rosa (La Pampa) y Viedma (Río Negro) poseen ordenanzas locales al respecto. Pero muchas provincias que disponen de un ordenamiento legal contra el nepotismo no lo reglamentaron, no lo controlan o lo incumplen. O las tres cosas al mismo tiempo .

En otros casos, la norma es muy limitada. Por ejemplo, cuando sólo impide que gobernador y vicegobernador sean parientes. Pero no dice nada del resto. En La Pampa, por ejemplo, la ley 643 (estatuto para agentes de la administración pública provincial) establece la prohibición pero sólo para que el pariente trabaje en la misma repartición. Nada impide que lo haga en otras, por lo cual los funcionarios podrían ejecutar la práctica de intercambiar favores con sus pares.

Cómo se hizo la investigación

Entre diciembre 2022 y enero de 2023 se presentaron pedidos de acceso a la información (PAI) en todas las provincias argentinas. Solo en la provincia de Catamarca se envió más tarde. Se requirió información sobre parientes en el Estado de tres funcionarios en cada distrito: gobernador, vicegobernador e intendente. Los PAI se enviaron a las administraciones provinciales, a las legislaturas locales y a cada municipio capitalino. En todos los casos se requirió información sobre parientes de alguno de estos tres funcionarios en cada área especificada.

Además, en enero de 2023, Ruido convocó a su audiencia para colaborar con datos que consideraran útiles para hallar parientes de algunos de estos tres funcionarios en cada provincia. Los nombres recibidos fueron chequeados con el mismo rigor que cada uno de los que integra la lista de 146 personas. En la mayoría de los casos surgen de nóminas oficiales y, en otros, de comunicaciones oficiales y/o de fuentes periodísticas nunca desmentidas por las personas mencionadas.

