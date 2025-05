Nervios y expectativas en el búnker de Pro a la espera de una elección compleja

Todo es nervios en el comando de campaña de Pro, en donde impera un clima de expectativa a la espera de los primeros resultados de la elección legislativa, primer desafío en muchos años que la escudería amarilla enfrenta en soledad, sin los socios radicales y de la Coalición Cívica, con los que conformaron Juntos por el Cambio, y con el partido fracturado por la escisión encabezada por Horacio Rodríguez Larreta.

El clima no es el mejor. A la ausencia de militantes en la calle se sumó, como señal de que los pronósticos no son alentadores, la escueta declaración de la jefa de campaña, Maria Eugenia Vidal, que destacó que el partido no había realizado encuestas a boca de urna y mostró su preocupación por la baja participación registrada hasta las 17.

“Vamos a esperar los resultados con tranquilidad y sin ansiedad. Nuestro partido no ha hecho boca de urna”, afirmó Vidal en una breve declaración que ofreció poco después de las 18,20 en las puertas de la sede partidaria

Con voz calma pero sin demasiada euforia, Vidal se preocupó por destacar que “como ocurrió en otras provincias, a las cinco de la tarde la participación electoral era baja”.

Los principales dirigentes empezaron a llegar a la sede partidaria de Balcarce al 400, en el barrio de San Telmo, minutos después de cerrados los comicios.

Los primeros en llegar fueron la primera candidata, Silvia Lospennato, y el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Poco después lo hizo el expresidente Mauricio Macri, quien ingresó al local pasadas las 18.10 sin hacer declaraciones.

En un paisaje atípico, la prensa ha sido ubicada sobre la calle Balcarce, donde se instalaron unas carpas y un mangrullo con un atril desde el que se estima que hablarán los referentes partidarios. No hay acceso a las oficinas del partido, a donde sólo ingresan los dirigentes y candidatos. También hay un escenario y un espacio reservado para militantes que, por el momento, permanece vacío.

Como dijo Vidal, desde el comando de campaña de Pro no se han difundido datos sobre encuestas a boca de urna, aunque varias circularon a lo largo de la tarde con diferentes resultados. En ninguna aparecía la escudería amarilla al frente de las preferencias porteñas, por lo que se podría romper la racha de nueve elecciones consecutivas triunfantes para la fuerza que gobierna la Capital desde 2007.

El día comenzó agitado para el Pro. Su tradicional desayuno de cábala en el Café Tortoni quedó eclipsado por las quejas de Macri, su primo y jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la primera candidata a legisladora porteña, la diputada nacional Silvia Lospennato, por la maniobra en redes sociales, adjudicada a cuentas relacionadas con el Gobierno de Javier Milei, sobre una supuesta decidió del expresidente de bajar la lista y pedir el apoyo a la que encabeza el vocero presidencial, Manuel Adorni.

“Lo que vivimos ayer es una locura; rompe todas las reglas de juego. Nunca antes tuve que convocarlos un domingo por la mañana para hablar de un intento de fraude”, denunció el expresidente.

Macri no se anduvo con vueltas y apuntó sus críticas al principal asesor presidencial. “No me vengan con que son unos tuiteros sueltos, cuando el hombre más poderoso -según el propio Presidente-, de su gobierno, Santiago Caputo, tuitea estos videos truchos hechos con inteligencia artificial”, sentenció.

Tradicional desayuno del Pro en el Tortoni con Silvia Lospennato, Mauricio Macri, Jorge Macri Camila Godoy

Por su parte, Lospennato acusó al oficialismo por la maniobra. “Sufrimos de parte de La Libertad Avanza un nuevo ataque, que no fue solamente a nosotros, sino a la democracia toda”, dijo.

“Como nunca antes habíamos visto, se utilizó la IA, se violó la veda, se cometieron una serie de delitos graves, delitos electorales tratando de manipular a los electores, tratando de confundirlos con usurpación de la identidad. Haciendo con IA videos donde le hacían decir al presidente Macri y a mí cosas que nunca habíamos dicho”, agregó la candidata.

Lospenanto no pudo votar en la elección ya que el último registro en los padrones la ubica en la provincia de Buenos Aires, distrito por el que fue candidata y consiguió la banca a diputada nacional hace cuatro años, en la lista que encabezó Cristian Ritondo. Según informó la postulante, el cambio de domicilio a la Capital no llegó a tiempo para verse reflejado en los registros electorales.

Noticia en desarrollo