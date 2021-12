Néstor Grindetti: “No quiero entrar en polémicas, pero Vidal ahora está en la Ciudad; no sé por qué se pone tan dura”

El intento de modificar la ley que elimina el límite de dos mandatos consecutivos para intendentes de la provincia de Buenos Aires divide aguas en Juntos por el Cambio. Al frente de la municipalidad de Lanús desde 2015, Néstor Grindetti es uno de los jefes municipales de Pro que apoya el cambio de la normativa sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal para terminar con los “barones del conurbano”.

Grindetti, exjefe de campaña de Diego Santilli y exfuncionario porteño, repite que el decreto reglamentario de 2019 “vulnera el espíritu” de la ley de Vidal, por lo que es necesario “enmendar el error” y evitar que los intendentes de Juntos por el Cambio (JxC) queden en desventaja frente a los caciques del peronismo que “hicieron la avivada” de pedir licencia. “No queremos la reelección eterna, pero hay que arreglar este problema”, remarca Grindetti, en la antesala del debate en la Legislatura provincial.

El intendente de Lanús, quien ratifica que no buscará renovar su cargo en 2023, defiende la postura de Pro y la UCR y desliza críticas a Vidal, luego de que la exgobernadora rechazara públicamente la negociación entre el oficialismo y la oposición en la Legislatura bonaerense. “No quiero entrar en una polémica, pero Vidal ahora está en la Ciudad; no sé por qué se pone tan dura con esto”, apunta.

-¿Cuál es su principal argumento para apoyar el cambio de de la ley sancionada durante el gobierno de Vidal?

-En nuestro espacio político coincidimos en que el espíritu de la ley que se votó en el 2016 es que no haya más de dos mandatos seguidos para los intendentes. El problema es que los intendentes del kirchnerismo le encontraron una voltereta al decreto reglamentario de 2019 que vulnera el espíritu de la ley, porque permite las reelecciones indefinidas. ¿Cómo? El intendente puede estar cuatro años, reelegir, tomarse dos años de licencia y volver a competir en otro período. Y así sucesivamente. Entonces, la única forma de arreglar este problema que encontramos nosotros es el proyecto de ley que presentaron Juan Pablo Allan y Joaquín De la Torre, que establece que, aunque haya transcurrido un día del segundo mandato, ya se cuenta como mandato completo. Entonces, nadie va a poder hacer la avivada que están haciendo ahora.

¿Qué hicieron ellos [por el oficialismo]? Presentaron un proyecto de ley que voltea la ley vigente y pide la reelección indefinida. Ahora, ninguno de los dos tiene los votos suficientes para para votar a su ley. Entonces, lo que están tratando de hacer ahora es encontrar un punto de encuentro.

-Hay dirigentes de JxC o cercanos a Vidal que rechazan su planteo y hablan de una “avivada” de los intendentes propios. ¿Qué les diría?

-No. Yo hablo por mí. Hace dos años que sostengo que no voy a renovar, bajo ninguna circunstancia. Estoy trabajando para que Diego Kravetz sea mi sucesor, si los vecinos de Lanús lo deciden. No sé por qué María Eugenia dice eso.

-¿La reglamentación actual le genera un problema político a JxC para pelear por la provincia en 2023? ¿El intendente de Pro o la UCR que no puede competir llega “desmotivado”?

-Claro. Es más, esto genera una desigualdad frente a la ley. Los nuestros, que no hicieron la avivada, no van a poder competir con los que hicieron la viveza. No hay un fraude ni un incumplimiento de la ley, le encontraron la vuelta e hicieron una avivada criolla. Esto tiene que quedar claro: no cometieron un delito. Ahora, no me parece justo que ellos puedan competir y los nuestros queden afuera por un vacío de la ley o una contradicción del decreto reglamentario. Hay que corregir esto de alguna manera.

-Si se mantiene la reglamentación, ¿complica las chances de JxC de ganar la provincia en 2023?

-No digo que lo complique por una cuestión de tener más o menos votos, por una especulación electoral, sino que hay buenos intendentes de JxC que están desprotegidos frente a la ley, respecto a los que hicieron esta avivada. Hay que darles a nuestros intendentes la posibilidad de que estén en igualdad de condiciones con el oficialismo.

Néstor Grindetti

-Ustedes hicieron la ley y ahora intentan cambiarla. ¿No es desprolijo? ¿Qué garantías tiene la ciudadanía que no van a volver a modificar la norma dentro de dos años?

-Es cierto que una ley cambia otra ley, y que está mal andar cambiando las leyes cada dos años, pero acá estamos tratando de enmendar un error manifiesto. Es un problema involuntario, pero un problema al fin. No queremos cambiar el espíritu de la ley, al contrario, buscamos reafirmarlo frente a un problema del decreto reglamentario. Una forma de arreglarlo contundentemente es el proyecto de Alan y de De la Torre.

María Eugenia Vidal Ricardo Pristupluk - LA NACION

-¿JxC va a pagar un costo por este debate? En su carta, Vidal dijo “no hay espacio para los privilegios”, pidió darles lugar a los jóvenes y sostuvo que este es un problema de la política.

-Cuando hablo con la gente y tengo la oportunidad de explicarlo, yo veo que hay comprensión. Paradójicamente, coincidimos con María Eugenia en que no queremos la reelección eterna, pero hay que arreglar esto. Sinceramente, no hablé con ella, pero no sé por qué María Eugenia se pone tan dura en esto. Tal vez sea porque es un proyecto de su período. Pero, por ejemplo, a la ley de alquileres la van a cambiar porque se dieron cuenta que no funcionaba. No es un problema de especulación electoral, acá estamos tratando de enmendar un problema de técnica legislativa.

-¿Le sorprende ese pronunciamiento tan firme de Vidal y que no lo haya hablado con ustedes después de irse de la provincia?

-Claro, porque esto se podría haber hecho este sin tanto lío. No me gusta hacer autorreferencial, pero yo ya dije que no voy a renovar. Cuando se empezó a especular hace dos años que podría haber un fallo judicial, yo dije que iba a trabajar para que Kravetz sea mi sucesor.

-En resumen, el argumento sería: “Si el peronismo hace trampa, ¿por qué yo no puedo?”.

-Queremos ponerle un cepo para que no puedan hacer más trampa en el futuro. Estos tipos ya lo hicieron, ya tienen un derecho adquirido. Entonces, está bueno legislar para el futuro y que esto no vuelva a suceder. El proyecto de ley de Allan es lo suficientemente claro, para que eso no vuelva a ocurrir. El propio De la Torre, que había firmado el decreto, se dio cuenta de que había un problema ahí.

-¿Por qué no hablaron con Vidal y buscaron un consenso interno? ¿Es parte de la crisis de liderazgo de JxC?

-Sí. Esto es parte de la crisis de la horizontalidad de los liderazgos. Es decir, cuando vos estás en los dos gobiernos, nacional y provincial, hay líderes indiscutidos. Ahora, la horizontalidad… Además, yo no quiero entrar en polémicas, pero María Eugenia ahora está en la ciudad. Yo soy de los primeros que trabaja por la unidad y eso internamente lo saben. Entonces, yo creo que las discusiones hay que darlas hacia adentro y no por los medios. Lamentablemente, esto nos pone peor frente a la sociedad, pero lo que estamos haciendo es corregir un error de una ley que salió durante nuestro gobierno.

-¿Teme que JxC pague un costo electoral después de un triunfo? Ya atravesó la pelea por los cargos, la crisis en la UCR…

-Sí, por eso, me preocupo y trato de explicar. Obviamente, la gente tiene derechos y se merece que expliquemos esto. Me podrán decir que estoy equivocado y que no coinciden conmigo, pero el objetivo claro es ordenar este despelote; es un agujero grande por donde se filtra el agua.

-¿Horacio Rodríguez Larreta y Santilli los apoyaron o no se la jugaron en la cena del miércoles pasado?

-Obviamente no fue el único tema que charlamos, porque fue una cena de fin de año. Cualquiera tiene derecho a especular con que detrás de lo que yo estoy diciendo hay algún interés, pero el tema es tan claro que hay que cerrar ese grifo por el cual se está filtrando…Esto hay que hacerlo, porque si no, dentro de dos años o cuando sea la próxima elección, va a pasar lo mismo.

-¿Vidal les marca la cancha, pese a que decidió volver a la Capital?

-Habría que preguntarle a ella qué quiere hacer. Si quiere seguir marcando la cancha, es legítimo.

-Dice que quieren evitar la “avivada” de los peronistas. ¿Cómo calificaría la jugada de Jorge Macri, quien pidió licencia para asumir en la Ciudad?

-No. Jorge dijo públicamente que él no va a renovar bajo ninguna circunstancia, así que yo le creo. Y, seguramente, va a cumplir en el 2023 y no habrá más dudas.

-¿Jorge Macri debe seguir al frente de Pro en la provincia o debería correrse del cargo por su pase a la Capital?

-No, me parece bien que siga, porque es un buen presidente del partido. Yo me voy a correr de la vicepresidencia para darle espacio a una mujer del partido y cumplir con el cupo 50 y 50. Hay consenso para que Jorge siga como presidente.

-¿Cómo explica la reunión entre ministros de Vidal y funcionarios de la AFI que trascendió a raíz de una denuncia del Gobierno?

-Estuve en La Plata todo el día, así que hablo por lo que vi en los medios. Fue una reunión en una oficina oficial, con gente del sector privado pidiéndole al sector público que ayude a emprender una circunstancia puntual que había con un gremio, con lo cual me parece natural. De los que están en el video, yo conozco a Julio Garro y a Roberto Gigante, quienes son dos excelentes funcionarios, y no se me ocurre pensar nada extraño de parte de ellos dos. Ahora, otra cosa no te puedo decir, porque no me metí en el tema.

-¿Es “natural” que haya habido funcionarios de la AFI en una reunión con ministros y empresarios?

-Bueno, eso no sé. Sinceramente, no sé.