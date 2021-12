Desde la CGT al Pata Medina, los gremios van a la Justicia para denunciar por persecución a la gestión macrista

El hallazgo de videos en los que quedaron registradas reuniones del exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas en las que se promovía el armado de causas contra dirigentes gremiales empujó a la corporación sindical a poner la guardia en alto y evaluar una contraofensiva en la Justicia. Desde la CGT hasta Juan Pablo “Pata” Medina, uno de los supuestos blancos del exfuncionario de María Eugenia Vidal, evalúan presentarse como querellantes para denunciar persecución de la gestión de Cambiemos.

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que conduce Cristina Caamaño, presentó ayer ante la Justicia una denuncia que quedó radicada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Número 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak. La presentación se basa en imágenes que probarían que funcionarios de Vidal fomentaron una causa contra Medina, video que -según Caamaño- se encontró en la AFI, en un disco rígido, “en el marco de tareas de organización y mantenimiento de insumos informáticos en uso”.

La AFI denunciará a Julio Garro y a exmiembros del gabinete provincial de María Eugenia Vidal

Según detalló Caamaño, de esa reunión participó el entonces ministro de Trabajo bonaerense (Marcelo Villegas), el ministro de Infraestructura (Roberto Gigante) y el exsubsecretario de Justicia de la provincia (Adrián Grassi), además de un senador (Juan Pablo Allan), el intendente de La Plata (Julio Garro), y cinco empresarios. También participaron tres dirigentes de la AFI, cuya identidad fue revelada ayer por Cristina Kirchner.

Villegas, en la reunión, dijo: “A esto lo voy a desmentir. Pero si tuviera la Gestapo para terminar con el curro de los gremios, lo haría. Pero las leyes son las leyes”. Esta declaración, no obstante, no fue citada por Caamaño en su denuncia. El exfuncionario de Vidal pidió disculpas y dijo a Infobae que “imágenes podrían estar adulteradas”. Villegas, que antes de la gestión pública ocupó cargos jerárquicos en Aguas Argentinas, Telecom y Walmart, no respondió ayer ni hoy los llamados de LA NACION.

El Pata Medina, a través de su abogado, César Albarracín, se presentará hoy en el juzgado de Kreplak como posible querellante. El exjefe de la seccional platense de la Uocra espera con prisión domiciliaria el juicio oral por extorsión, asociación ilícita y lavado de dinero. “Quiero que demuestren que tengo autos de alta gama, una Ferrari, un helicóptero y todo lo que dijeron”, se quejó desafiante ante LA NACION el 27 de agosto pasado, desde su casa en Punta Lara. Argumenta que su causa judicial fue orquestada por la gestión de Mauricio Macri y los servicios de inteligencia. “Estuve en la cárcel con [Amado] Boudou, [Fernando] Esteche, [José] López, el de los bolsitos, pero en la única celda que encontraron micrófonos fue en la 15, en la mía. Hubo espionaje y me presenté como querellante. Nunca me llamaron”, protestó. Medina vuelve hoy a la carga y, según su abogado, presentará el listado de los presuntos pedidos que Villegas les hizo a los empresarios para avanzar en contra del sindicalista.

Pero Medina no será el único sindicalista en reaccionar. Roberto Baradel, jefe del Suteba, el gremio de docentes bonaerenses mayoritario, evalúa también presentarse ante Kreplak. “Tengo pruebas de la persecución de Villegas a dirigentes del Suteba. Ya lo denunciamos en 2017 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Baradel a LA NACION.

La CGT, en tanto, debate internamente una presentación colectiva. “La CGT evaluará si se presenta en alguna causa judicial por la persecución a dirigentes sindicales”, dijo hoy en radio El Destape Andrés Rodríguez, el secretario adjunto de la central obrera. Y añadió: “Es apabullante esta persecución del gobierno anterior. Sabíamos de la persecución al movimiento sindical. Hacer un paralelo con la Gestapo muestra el pensamiento de esta gente”.