Neuquén: desalojaron a un grupo de mapuches que protestaba encadenado y con caballos frente a la gobernación

Un clima de alta tensión se vivió el domingo por la tarde en el centro de la ciudad de Neuquén cuando la policía desalojó a un grupo de mapuches que se había encadenado frente a la Casa de Gobierno neuquina desde el martes, en reclamo por el reconocimiento formal de sus comunidades indígenas. Tras el operativo, en el que hubo forcejeos y resistencia, al menos 17 personas fueron detenidas y luego liberadas.

La policía entregó la orden judicial de desalojo “urgente” a las 30 personas que se habían establecido con carpas y animales (caballos y chivos) en la esquina de Roca y La Rioja, es decir, en la puerta de la sede gubernamental.

En la intimación al desalojo, las autoridades judiciales consideraron que la presencia del grupo que contaba con representantes de las comunidades Lof Kelv Kurá, Lof Fvta Xayen, Lof Newen Kurá y Lof Ragilew Cárdenas provocaba “perjuicio a la paz social”, dado que se trata de una zona céntrica y a raíz de que los animales ensuciaban el espacio público, según informó LM Neuquén.

Los forcejeos entre la Policía y los grupos mapuches en Neuquén

Por su parte, las comunidades se negaron a cumplir con la orden hasta no ser recibidos por el gobernador Rolando Figueroa: “Yo estoy repitiendo lo que me dijeron las autoridades que están tomando estas medidas: ‘Nosotros nos vamos con la personería jurídica o nos vamos cagados a palos’”, aseguró Jorge Nawel, el werken (orador) de la Confederación Mapuche de Neuquén.

Ante la negativa de los manifestantes, y vencido el plazo de abandono del lugar, la policía ejecutó el desalojo por la fuerza. Los grupos mapuches resistieron la medida lo que provocó forcejeos, insultos, empujones y la utilización de armas no letales. Los incidentes quedaron reflejados en diferentes imágenes y videos que se viralizaron en redes sociales.

El desalojo de los manifestantes que acampaban frente a la Casa de Gobierno neuquina

Tras el desalojo, 17 personas quedaron detenidas (11 hombres y seis mujeres). “Todos los menores fueron trasladados con personal femenino a sus domicilios”, consignó LM Neuquén de fuentes gubernamentales. En tanto, esas mismas fuentes afirmaron que entre los manifestantes había militantes de izquierda: “La mayoría no eran mapuches, sino algunos referentes de sectores de izquierda, como los ceramistas y la gente de ATEN Capital”.

Si bien no hubo heridos de gravedad, trascendió que una menor de 15 años había recibido golpes en las costillas, mientras que otras dos mujeres presentaron dolor en las muñecas. Por el lado policial, un agente manifestó haber sido mordido por uno de los acampantes.

El grupo de mapuches frente a la gobernación de Neuquén

La Conferencia Mapuche de Neuquén repudió el accionar policial y judicial e insistió en el reclamo de personería jurídica para sus comunidades que aseguran que ya había sido prometido por el gobierno: “Figueroa entiende que si no se acata su autoritarismo lo hará entender a los palos. Solicitamos que todo aquel que entiende la justicia de nuestro reclamo se acerque a dar su solidaridad a las comunidades que le exigen al gobernador nada más y nada menos que cumplir con la ley. No usar la ley para reprimir, sino usar la ley para llevar justicia a una sociedad desigual que ellos han construido”.

El reclamo por personería jurídica, o sea reconocimiento formal de sus comunidades, conlleva, entre otras cosas, recibir compensaciones por servidumbres petroleras. “El Gobierno no niega las personerías, sino que estas comunidades no cumplen los requisitos para avanzar por la vía legal. No vamos a permitir este tipo de extorsión”, indicaron desde el ejecutivo provincial.

El desalojo por la fuerza fue cuestionado por dirigentes políticos de izquierda. En X alzaron la voz la exdiputada nacional de FIT Myriam Bregman y la diputada porteña Celeste Fierro. “El gobierno de Figueroa desalojó y reprimió brutalmente al pueblo mapuche, que está exigiendo su reconocimiento ancestral sobre los territorios en lo que avanza hoy el extractivismo”, manifestó Fierro.