Nicolás Massot: "Creo que Macri no sabía que me estaban espiando"

El exdiputado de Pro Nicolás Massot participó esta noche del programa Mesa Chica, que se emite por LN+, y además de expresar su preocupación por la coyuntura económica, atravesada por la pandemia, se refirió a la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno anterior, que hoy se cobró 22 detenidos, de la cual es querellante. "Subjetivamente creo que Mauricio Macri no sabía que me estaban espiando", sostuvo el exfuncionario.

"Objetivamente lo único que se sabe es que existieron acciones de espionaje por determinados agentes de la llamada AFI, ex-SIDE, lo que implica una gravedad bastante importante", señaló el exdiputado acerca de la causa a cargo del juez federal Federico Villena, de la cual es querellante junto al expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó.

Y, en esa misma línea, argumentó: "Significa que con recursos públicos, que deberían haber estado orientados a la inteligencia para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas o el terrorismo y demás circunstancias muy graves en nuestro país y en la región, se realizó, por el contrario, espionaje político".

"Valga decir que sabemos que esta no es una práctica nueva y eso es uno de los tantos fracasos de la clase dirigente en su conjunto, e involucra a muchos gobiernos que decidieron mirar para otro lado o convivir con esa realidad", agregó Massot, quien indicó, además, que la política no debería hacer electoralismo con esta cuestión, sino más bien "cortar el tema de cuajo".

"Sería terrible que un tema tan severo y recurrente en la historia argentina se tiña de oportunismo. Creo que hay que respetar el trabajo del juez. Ojalá vaya rápido esta causa al igual que todas las demás", indicó Massot, quien apuntó contra la lentitud de los procesos judiciales en el país.

"Lo que queda determinar para la Justicia es si existió una cadena de mando o, por el contrario, si eso formó parte de actividades inorgánicas, es decir, sin una orden, pero eso no me corresponde a mí decirlo. Insisto, subjetivamente pertenezco a un gobierno en el que creí y creo en muchos de sus dirigentes y quiero pensar que esto no era del conocimiento del expresidente ni de las máximas autoridades", concluyó el exfuncionario al respecto.

Por otro lado, al ser consultado por la situación económica actual, Massot se mostró preocupado por el futuro, ya que resaltó que "es la primera vez que la recesión no es nacional, ni regional, sino mundial".

"Un tema muy en boga es justamente la comparación que se da de esta recesión con la de 2001, que si bien tiene muchas diferencias, quizá la más significativa de todas es que cuando corrigieron todos los descalabros macroeconómicos y monetarios teníamos un mundo que nos arrastró hacia arriba", evaluó Massot, al referirse puntualmente al boom de los commodities, una característica, que según subrayó, hoy no se vislumbra.

"Entonces, la preocupación no es solo por lo drástico de la caída de la economía, que es la noticia que tuvimos anteayer, sino también por la duración que pueda llegar a tener esta recesión en la Argentina", opinó.