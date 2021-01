El director del Banco Ciudad y exdiputado nacional de Juntos Por el Cambio opinó sobre el regreso a las aulas Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de enero de 2021 • 00:11

El dirigente de Juntos por el Cambio Nicolás Massot se refirió este domingo a la situación del país a raíz de la pandemia del coronavirus y apuntó contra los gremios docentes que están en contra del regreso a las clases presenciales:"No puede ser que la cúpula de CTERA tenga más fuerza que la enorme mayoría de la sociedad", disparó.

En diálogo con Radio Rivadavia, el exdiputado nacional sostuvo que "hay que evitar que [el tratamiento de la pandemia] se transforme en una cuestión binaria".

"No se trata ni de negar la segunda ola ni la gravedad de este virus que parece tan cambiante y que está resultando tan difícil encontrarle la vuelta. No se trata de asociar este tema con los aciertos o los errores con la política de vacunación, sino de poner en contexto la importancia de la educación", dijo Massot.

Para él, "la educación parece ser un tema tabú". Y agregó: "Parece que es imposible darle un protocolo y yo creo que no hay ninguno de los pronósticos que tenemos hoy por delante que justifiquen un año más, ni siquiera un mes más, de no comienzo de las clases".

En esa línea, el director del Banco Ciudad añadió que "no hay ninguna razón para no estar trabajando a cuatro manos" en el armado de protocolos para comenzar las clases en marzo y aprovechar el tiempo que queda para acondicionar las aulas.

"¿Se evitó la propagación del virus con las escuelas cerradas? No. Es un contra-fáctico pensar si podría haber sido dos veces peor, tres veces peor, un poquito peor o igual. La verdad es que no lo sabemos. Me parece que este debate lo deberíamos seguir teniendo con las escuelas abiertas y empezar a reaccionar poniendo a la educación en donde tiene que estar, en una prioridad", remarcó.

Con respecto a los gremios docentes que no están a favor del regreso presencial a las aulas, Massot dijo: "Si tiene que haber conflicto, tendrá que haber conflicto. No puede ser que la cúpula de un gremio tenga más fuerza que la enorme mayoría de la sociedad. Estoy convencido y me consta de docentes que hace rato que quieren volver a las clases. Estoy convencido de que el gremio no es representativo".

Por último, sobre la posibilidad de que el Gobierno decrete una nueva cuarentena, expresó: "Me parece que no amerita que tengamos un confinamiento absoluto de la población. Tenemos que entender quiénes son los que verdaderamente tienen que estar confinados de manera más estricta".

Conforme a los criterios de Más información