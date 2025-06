Nicolás Wiñazki volvió a cruzar a Pedro Rosemblat: “No estoy careteando al defender a minorías”

El periodista Nicolás Wiñazki salió a responderle una vez más a Pedro Rosemblat y sumó un nuevo capítulo al cruce entre ambos, que comenzó hace unos días atrás por comentarios sobre el físico, higiene y religión de Wiñazki en el streaming Gelatina. El lunes, Rosemblat realizó un extenso descargo, en el que negó las acusaciones y retrucó con críticas. Horas más tarde, el conductor televisivo recogió el guante.

“No sé ni por dónde empezar. No soy un héroe, no operé en la denuncia contra Cristina Kirchner. Hice algunas notas periodísticas. No trabajé en la denuncia ni en la causa. Yo tampoco. Yo también creo que no hay ni buenos ni malos, eso es obvio. No soy un careta. Lo que dije me salió de adentro, no estoy careteando al defender a unas minorías, según dice Pedro, de gordos o gente que es discriminada”, planteó Wiñazki en su editorial.

El periodista Nicolás Wiñazki

“Yo realmente siento, y lo dije, que no sé qué escuchó. Dije que a mí no me afectaba lo que dijo. Es más: dije que me gusta que se rían de mí y que hagan humor sobre mí. Pero que él tenga cuidado, porque podría lastimar a chicos que podrían sentirse realmente mal. Porque sí, me trató de gordo, de sucio y todo eso“, sumó.

E insistió: “Ahora, todo lo que dijo realmente está mal. No, no dije que Lanata era gerontofóbico, porque no estaba al lado de él cuando dijo eso. Si vos querías decirlo, decilo vos. Lo del Martín Fierro, eran 350 personas. Me sorprendí porque bajé la ventana de mi auto y me tiraron volantes en la cara. Fue medio violento. ¿Qué tenía que ver yo con los recortes en los medios públicos? No tengo ni idea. Eso dije en ese Martín Fierro.

Para cerrar, el periodista de A24 aclaró: “Y Pedro, no nos ganaron ninguna denuncia por inventar noticias. Y no nos salvó la Corte tampoco. Googleá. El otro día me salió decir, tal vez pecando de soberbia, leé“.

El ida y vuelta entre Wiñazki y Rosemblat

El conflicto se originó durante el programa Industria Nacional el pasado viernes. Marcos Aramburu, compañero de Rosemblat, realizó comentarios sobre la apariencia de Wiñazki y mencionó que se veía más limpio de lo habitual: “Lo bañaron últimamente a Wiñazki, lo vi más limpio, lo ducharon, le tiraron agua porque antes parecía que vivía hace 40 días dentro de un auto, ahora está mejor, se ve que consiguió asilo”. Rosemblat respondió con ironía y entre risas: “Sos lo más malo que conocí en mi vida”.

La polémica escaló cuando se mostró una foto del periodista en 2016, donde aparecía con un golpe en la cara tras una agresión sufrida durante un informe en La Plata. Rosemblat realizó comentarios sobre el “calor en ese auto” y la combinación del “sudor de un testículo y un Dorito” y, también, hizo una comparación con una “empanada de huevo”. “Qué calor en ese auto. Solo algunos saben lo que se forma cuando se combina el sudor de un testículo y un Dorito: empanada de huevo. Un olor muy potente”, lanzó.

Los comentarios llegaron a oídos de Wiñazki, quien respondió en su programa. El periodista expresó que, si bien los comentarios podían ser desagradables, no le afectaban personalmente. Sin embargo, criticó que se burlaran de una foto tomada tras una agresión. “Rosemblat hizo algunos comentarios que pueden ser desagradables o no. Me divierte mucho que se rían de mí”, dijo en A24.

Aprovechó la ocasión para hablar además del cierre del Inadi, organismo que, según él, Rosemblat no quería que cerrara. Así, lo acusó de discriminación y gordofobia: “En todo lo que dijo, porque están hablando de mis testículos, de los Doritos, se ríen porque soy gordo. Todo lo que dijiste, de acuerdo al Inadi, calza perfecto en todas las cuestiones de discriminación por gordofobia”.

El periodista concluyó su mensaje con un pedido para Rosemblat: “Vos no querías que cierre el Inadi. Pedro, soy gordo, judío, sucio, lo que vos quieras, pero tené cuidado con los chicos más jóvenes que te siguen“.

El último descargo de Rosemblat

Hasta ayer, la última palabra la tenía el conductor de Gelatina. Durante una nueva emisión de Industria Nacional, negó haber hecho comentarios ofensivos por su físico o religión y sostuvo que el señalamiento de Wiñazki se trató de una sobreactuación: “Parece que si uno lo critica, lo hace porque es gordo y judío, y no por ser Wiñazki”.

En su descargo, Rosemblat cuestionó lo que considera una doble vara en el trato mediático y político hacia distintos personajes públicos. “¿Chistes con que Máximo es un gordito que juega a la Play? Se puede. ¿Chiste con Wiñazki? No se puede”, ironizó, y agregó que al periodista “lo incomodó ser interpelado”.

También acusó a Wiñazki de hacer un “periodismo muy berreta”, al que calificó de funcional a proyectos políticos sin asumirlo públicamente. “No lo odio ni creo que él sea el malo y yo el bueno”, aclaró, pero remarcó que sus críticas no constituyen discriminación. “No siento haber ofendido a ningún colectivo, sino haberte incomodado un poco a vos. A quien no le debo disculpas”, sostuvo

Además, defendió su independencia económica y rechazó haber sido financiado con pauta oficial, en respuesta a insinuaciones de Wiñazki. Y cerró su mensaje con una frase que sintetizó el tono de su réplica: “Sos un vigilante”.