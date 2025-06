Todo comenzó con un comentario que escaló hasta convertirse en una acusación de discriminación y gordofobia. Y los protagonistas, Pedro Rosemblat y Nicolás Wiñaski, se apuntaron cada uno desde sus respectivos programas en un ida y vuelta que escaló.

Pedro Rosemblat dijo un polémico comentario contra Nicolás Wiñazki

¿Qué pasó entre Pedro Rosemblat y Nicolás Wiñazki?

El conflicto se originó en el canal de streaming Gelatina, durante el programa Industria Nacional. Marcos Aramburu, compañero de Pedro Rosemblat, realizó comentarios sobre la apariencia de Nicolás Wiñazki y mencionó que se veía más limpio de lo habitual. Aramburu bromeó y dijo: “Lo bañaron últimamente a Wiñazki, lo vi más limpio, lo ducharon, le tiraron agua porque antes parecía que vivía hace 40 días dentro de un auto, ahora está mejor, se ve que consiguió asilo”. Rosemblat, pareja de Lali Espósito, respondió con ironía y alimentó las críticas. “Sos lo más malo que conocí en mi vida”, replicó entre risas.

El periodista Nicolás Wiñazki tras una agresión sufrida en 2016 Archivo

La polémica escaló cuando se mostró una foto de Wiñazki de 2016, donde aparecía con un golpe en la cara tras una agresión sufrida durante un informe en La Plata. Rosemblat realizó comentarios sobre el “calor en ese auto” y la combinación del “sudor de un testículo y un Dorito” y, también, hizo una comparación con una “empanada de huevo”.

“Qué calor en ese auto. Solo algunos saben lo que se forma cuando se combina el sudor de un testículo y un Dorito: empanada de huevo. Un olor muy potente, un olor que muy pocos conocen. Qué asco gente, qué mal gusto”, lanzó Rosemblat.

La respuesta de Nicolás Wiñazki

Los comentarios llegaron a oídos de Nicolás Wiñazki, quien respondió en su programa de A24. El periodista expresó que, si bien los comentarios podían ser desagradables, no le afectaban personalmente. Sin embargo, criticó que se burlaran de una foto tomada tras una agresión sufrida mientras realizaba un informe sobre corrupción. “Rosemblat hizo algunos comentarios que pueden ser desagradables o no. Me divierte mucho que se rían de mí”, dijo el periodista.

Nicolás Wiñazki le respondió a Pedro Rosemblat

¿Qué dijo Wiñazki sobre el Inadi?

El periodista aprovechó la ocasión para hablar del cierre del Inadi, organismo que, según él, Rosemblat no quería que cerrara. Así, Wiñazki acusó a Rosemblat de discriminación y gordofobia y argumentó que los comentarios encajaban perfectamente en las definiciones de discriminación por gordofobia.

“En todo lo que dijo, porque están hablando de mis testículos, de los Doritos, se ríen porque soy gordo. Todo lo que dijiste, de acuerdo al Inadi, calza perfecto en todas las cuestiones de discriminación por gordofobia”, sentenció.

El periodista concluyó su mensaje y le pidió a Rosemblat que tuviera cuidado con los jóvenes que lo siguen y que no los lastimara con sus comentarios. “Vos no querías que cierre el Inadi. Pedro, soy gordo, judío, sucio, lo que vos quieras, pero tené cuidado con los chicos más jóvenes que te siguen. No lastimen a los chicos”, expresó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.