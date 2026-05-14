Un profesor aseguró que estaba de novio con Lali y una inesperada persona lo mandó al frente

Uno nunca sabe quién puede leer lo que uno escribe o escuchar lo que uno dice y, sobre todo, descubrir una mentira y exponerla públicamente. Esto último fue justamente lo que le sucedió a un profesor universitario que les dijo a sus alumnos que estaba de novio con Lali Espósito. Tal vez podía ser una realidad, pero él desconocía un detalle: la mejor amiga de la actriz estaba sentada en su aula. Sabía que su relato era falso y no dudó en exponerlo.

Anita Espósito, la hermana mayor de Lali, contó en Patria y familia (Luzu TV) un acontecimiento ocurrido hace 16 años. “En 2010 nos pudimos ir de vacaciones en familia a Cuba y ahí conocimos a otros argentinos. Continuamos siendo amigos en Buenos Aires porque de verdad había buena onda. Uno de ellos era abogado y daba clases en la universidad. En su cátedra dijo que estaba de novio con mi hermana”, reveló y explicó que él les pedía a sus alumnos que mantuvieran la información en secreto.

La hermana de Lali recordó cuándo un profesor aseguró que era novio de la actriz y una inesperada persona expuso su mentira (Foto: Instagram @lali)

En aquel entonces, Lali estaba en el apogeo de su carrera como protagonista de la cuarta temporada de Casi Ángeles, el éxito televisivo del momento, y estaba en boca de todos. Si bien podría haber sido ajena a la relación falsa que se le adjudicaba en un aula universitaria, la información llegó a sus oídos y de una fuente más que confiable. “El chabón chapeó con esa en la cátedra. No tiene la mala suerte de que una de sus alumnas era la mejor amiga de Lali”, reveló su hermana.

El hecho ocurrió en 2010, justo cuando Lali interpretaba a Mar en la cuarta y última temporada de Casi Ángeles

Esta persona estudiaba abogacía y no dudó en correr a contárselo: “Sabés que tengo un profesor que dice...”. La anécdota dejó atónitos a todos en el estudio. “Además de que se lo cuenta a los alumnos, es re desubicado”, acotó Camila Mayan y Fefe Bongiorno sumó: “¿Pero no podía mentir con otra mujer? ¿Alguien más anónimo?”. “El chabón estaba desesperado por chapear de alguna manera”, remarcó Espósito. Si bien no especificó cómo se resolvió la mentira, la anécdota no tardó en viralizarse en las redes.

Lali Espósito sumó una nueva fecha en River: cuándo es y cómo sacar las entradas

Hoy, 16 años después, Lali vive uno de los mejores momentos de su vida, tanto a nivel personal como profesional. Está felizmente comprometida con Pedro Rosemblat y se prepara para dar el concierto más importante de su carrera. El sábado 6 de junio dará su primer show en el estadio Más Monumental. La fecha se agotó en dos horas y media y sumó una segunda para el domingo 7 de junio.

Lali se presentará en River el 6 y 7 de junio de 2026 (Foto: Instagram @lali)

“Después de que llenaran cinco veces el estadio de Vélez en un año, vamos juntos por el sueño del Monumental! ¡La fiesta del pop se apodera de River! ¡Los espero, endemoniados! Me voy a soñar con el pogo de Fanático”, expresó la cantante en sus redes. Si bien la mayor parte del estadio ya está cubierta, todavía quedan algunas entradas disponibles a través de AllAccess. Para calmar la espera, la cantante realizó una serie documental titulada Camino a River, cuyos primeros tres episodios ya están disponibles en YouTube.