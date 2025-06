Pedro Rosemblat dijo un polémico comentario contra Nicolás Wiñazki y el periodista le respondió en duros términos

Pedro Rosemblat y Nicolás Wiñazki mantuvieron un fuerte cruce en las últimas horas. El conductor del canal de streaming Gelatina emitió unos polémicos comentarios contra la apariencia del periodista, quien le respondió en duros términos y mencionó al Inadi por discriminación y gordofobia.

La secuencia comenzó cuando en el programa Industria Nacional, que se emite por el canal de streaming Gelatina, Marcos Aramburu, uno de los compañeros de piso de Rosemblat, comenzó a pronunciar comentarios despectivos hacia el periodista.

Mientras se transmitía un recorte de otro canal en el que se discutía cuántas personas asistieron a la movilización del miércoles en Plaza de Mayo en apoyo a la expresidente Cristina Kirchner -que está en prisión domiciliaria- Aramburu dijo: “Lo bañaron últimamente a Wiñazki, lo vi más limpio, lo ducharon, le tiraron agua porque antes parecía que vivía hace 40 días dentro de un auto, ahora está mejor, se ve que consiguió asilo".

“Sos lo más malo que conocí en mi vida”, replicó entre risas Rosemblat, que también es la pareja de la cantante Lali Espósito. Todo esto mientras en la pantalla mostraban una captura del periodista. El conductor de Gelatina luego siguió de manera irónica: “No Marcos, no es la línea editorial del programa. Pestañá Nicolás si necesitás ayuda”.

Pedro Rosemblat tiene su programa de streaming en Gelatina (Foto: Instagram @pedrorosemblat)

En otro tramo del programa, la producción mostró otra foto del periodista del 2016 con un golpe en la cara tras haber sido agredido por militantes en La Plata mientras hacía un informe. “Qué calor en ese auto. Sólo algunos saben lo que se forma cuando se combina el sudor de un testículo y un dorito: empanada de huevo. Un olor muy potente, un olor que muy pocos conocen. Qué asco gente, qué mal gusto”, lanzó Rosemblat.

Este último recorte fue transmitido este jueves por la noche em el programa de Wiñazki en A24. “Rosemblat hizo algunos comentarios que pueden ser desagradables o no. Me divierte mucho que se rían de mí”, dijo el periodista. Y continuó contra el streaming: “Qué asco. A mí me caía bien. Justo se equivocaron con una cosa. Esto no me hace nada. Pero justo la foto me la saqué yo cuando un militante kirchnerista me cagó a trompadas en La Plata. Cuando me tuvo en frente me noqueó. Hacía un informe sobre correo trucho de la madre de Cristina Kirchner”.

Además, expresó que “no sabía si darle entidad” a los comentarios despectivos por parte del panel de Gelatina. Fue tras ello que mencionó el ya desmantelado Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), organismo que recibió muchas críticas de aquellos opositores al kirchnerismo por supuestamente estar politizado.

“En todo lo que dijo, porque están hablando de mis testículos, de los doritos, se ríen porque soy gordo. Todo lo qie dijiste, de acuerdo al Inadi, calza perfecto en todas las cuestiones de discriminación por gordofobia. A mí no me importa, pero no lastimes a más chicos", apuntó.

También le achacó el cierre del organismo. “Vos no querías que cierre el Inadi. Pedro, soy gordo, judío, sucio, lo que vos quieras, pero tené cuidado con los chicos más jóvenes que te siguen. No lastimen a los chicos”, pidió Wiñazki.