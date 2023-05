Nito Artaza presentó una impugnación judicial a la candidatura de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires

escuchar

El actor y exsenador nacional Nito Artaza impugnó en la Justicia la candidatura de Jorge Macri, que planea postularse para ser el nuevo jefe de gobierno porteño y, según Artaza, no cumple con los requisitos legales.

Artaza presentó una “acción declarativa de certeza” en los tribunales electorales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero anunció a LA NACION que si su pedido es rechazado, intentará llegar hasta a la Corte Suprema para frenar la candidatura del postulante de Pro que hoy aparece como con más chances de ser el candidato único del partido gobernante en la ciudad.

“Nos reservamos el derecho de recurrir con un amparo en la Corte, que ya intervino en otras provincias y podría hacerlo en CABA”, dijo Artaza, entusiasmado por los fallos del máximo tribunal que suspendieron las elecciones de Tucumán y San Juan ante la sospecha de que dos postulantes (Juan Manzur y Sergio Uñac) no cumplían los requisitos para competir. En ese caso, porque sus reelecciones no estarían habilitadas por las constituciones provinciales; en el caso de Macri, el problema es que -según Artaza- no tendría el domicilio que exige la ley para presentarse en la ciudad.

El actor y exsenador, que anunció que también buscará competir por la jefatura de gobierno, afirmó: “Esto no es por animosidad contra Jorge Macri, pero si uno va a gobernar, lo primero es cumplir la constitución del lugar donde va a gobernar”.

El mes pasado, en declaraciones a Télam Radio, Artaza había dicho sobre su partido, Cambio Popular: “Nuestro límite es Macri y la extrema derecha de los libertarios. Después convocamos a todos a aportar ideas y ojalá podamos incidir para mejorar la calidad de vida de la gente de CABA”.

El espacio, según contó el actor en aquella oportunidad, se originó en la provincia de Corrientes, luego se extendió a Chaco y actualmente está “juntando adherentes en CABA y también en la provincia de Buenos Aires”.

Los argumentos de Artaza

Artaza se presentó ante el Tribunal Electoral para solicitarle que “se expida certera y preventivamente en relación a una precandidatura”, la de Jorge Macri, “en relación a los requisitos para ser candidato a la categoría Jefe de Gobierno en CABA”.

“Mi necesidad de despejar la incertidumbre a la que se somete a la ciudadanía, radica en las versiones periodísticas, entrevistas televisivas (y los dichos del expresidente Mauricio Macri) que indicarían que el Sr. Jorge Macri, funcionario nacido en otra jurisdicción, que se encuentra en ejercicio de un cargo electivo en la provincia de Buenos Aires -intendente de Vicente López-, y que no cuenta con domicilio en CABA, podría presentarse en las próximas elecciones primarias y generales a la categoría Jefe de Gobierno de esta Ciudad, en flagrante violación de la Ley Electoral vigente”, escribió Artaza en su presentación de este jueves.

Jorge Macri, precandidato a jefe de gobierno porteño Captura de Pantalla

El actor y exsenador dijo que entendía que “el momento de impugnación de candidaturas es procedente cuando estas han sido formalmente presentadas”, algo que no pasó en este caso, pero que “la notoriedad que ha cobrado la precandidatura del Sr. Jorge Macri y sus propios dichos ante los medios de comunicación” lo obligaban a pedir la intervención de la justicia electoral para despejar “el estado de incertidumbre que podría producir una lesión al conjunto de los ciudadanos de CABA”.

Artaza recordó que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé, entre otros requisitos excluyentes, “ser nativo/a de la Ciudad o poseer una residencia habitual y permanente no inferior a los cinco año anteriores a la fecha de la elección”.

“Esta situación está lejos de reflejar la realidad -dijo-, ya que a fines del año 2021 el Sr. Jorge Macri habría pedido licencia temporaria en el Partido de Vicente López, lugar de residencia y actividad laboral permanente. Pero más aún, el mencionado necesariamente tuvo que votar en 2019 en Provincia de Buenos Aires. Pues bien, ¿cómo podría ser elector o aspirar a un cargo electivo en CABA, entonces cuatro años después, siendo que la Constitución CABA explícitamente prevé cinco?”.

Artaza acusó a Jorge Macri de un “desprecio por las Instituciones” que, según el escrito presentado este jueves, “se evidenciaría además en que ni siquiera habría formalizado una renuncia al cargo para el que fue legítimamente votado”.

La explicación de Macri

Cuando se conocieron los primeros cuestionamientos a la candidatura porteña de Jorge Macri, cerca de él aseguraron a LA NACION que está habilitado. “Estamos muy tranquilos con el tema de fondo. Jorge cumple con todos los requisitos para ser candidato a jefe de gobierno. Está habilitado, desde 2015 que tiene domicilio de residencia en la ciudad. Competiremos en la PASO y la gente decidirá quién es el mejor candidato de Juntos por el Cambio. No hay que tenerle miedo a la competencia, los porteños saben elegir con total libertad e independencia a sus autoridades”, indicaron.

En el artículo 97, la Constitución porteña establece que quien no es nativo necesita la residencia habitual y permanente de al menos cinco años. Para ser candidato a intendente de un municipio bonaerense, la Constitución provincial ordena que se debe ser “vecino del distrito con antigüedad de un año de domicilio anterior a la elección”.

En Vicente López, el domicilio de Jorge Macri está en La Lucila. “Desde que ella vive conmigo hizo que este departamento sea un hogar”, declaró a la revista Hola en diciembre de 2021, al referirse a su esposa, Belén Ludueña, y su casa de La Lucila, casi un año antes de casarse. Según dijeron a LA NACION cerca del precandidato, volvió a utilizar esa propiedad para pasar la cuarentena, pero la había dejado “mucho antes” como residencia usual y vive en Palermo.

Consultados sobre la superposición de domicilios, para competir en Capital y haberlo hecho antes en Vicente López, desde el entorno del precandidato afirmaron que, “para ser intendente de una localidad, la ley marca que es suficiente con tener domicilio, no es necesario la residencia ‘habitual y permanente’ en el distrito, como lo exige la ley en la ciudad”.

