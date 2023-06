Nito Artaza recordó su etapa como productor teatral de Javier Milei y no ahorró críticas: “Necesita terapia”

escuchar

En plena etapa de definiciones electorales, Nito Artaza, que se presenta también como candidato a jefe de gobierno porteño, no esquivó la oportunidad de analizar la figura de Javier Milei, el libertario que crece en las encuestas. Artaza recordó su etapa productor teatral del economista, aunque no ahorró críticas hacia su figura. Dijo que es un “pobre hombre que necesita mucha terapia” y al que “le faltan materias por terminar”.

Artaza produjo al ahora líder de La Libertad Avanza en “El Consultorio de Milei”, una pieza artística que hizo su debut a fines de 2018 en el Teatro Picadilly. La obra tenía por objeto analizar la coyuntura política, económica y social del país con cierto humor e incluyó la participación, entre otras figuras, de su hermana Karina Milei.

“Antes de aliarme con él, le dije a Milei que yo no coincidía absolutamente en nada con su propuesta de anarcoliberalismo y que para mí era una locura”, contó el también humorista en una entrevista en El Destape Radio. “Aun así, di a entender que respetaba a las personas que pensaban distinto. Terminé siendo su primer productor y director”, aclaró.

Nito Artaza fue el productor de la obra "El Consultorio de Milei", que debutó en noviembre del 2018

“El show terminaba con Javier rompiendo una piñata del Banco Central. Y en los últimos segundos, yo le hacía entrar a dos personas para que se lo llevaran con un chaleco de fuerza y a los gritos”, recordó entre risas. Admitió que “la gente deliraba por el espectáculo” y que hasta pensó en llevarlo a Mar del Plata”.

Sin embargo, a dos años del lanzamiento de este éxito teatral, una polémica discusión entre ambos los llevaría a tomar caminos separados.”Allá por 2019 nos peleamos en Intratables -programa televisivo que entonces conducía Fabián Doman en América- y nunca más nos vimos”, recordó.

“Al otro día, él fue una vez más al estudio de Intratables y dijo en vivo que yo era una mala persona”, añadió. “Entonces, yo pedí el derecho a réplica y me dijeron que no, que bueno, que no se qué… Es lógico… Se les mezclaron los intereses al canal”, disparó.

Nito Artaza y Javier Milei mantuvieron una fuerte discusión en el piso de Intratables, en septiembre del 2019

Después de ese repaso del “vínculo teatral” que los unía, Artaza no escatimó en críticas contra el referente de La Libertad Avanza. “E s un pobre hombre… Pobre… Necesita mucha terapia … Yo le digo pobre porque, bueno.... Necesita terapia, tratamiento psicológico desde el punto de vista personal”, sostuvo.

Señaló que Milei es “capaz de decir algunas cosas y discutir sobre economía” aunque puso en duda su formación. “ Digo con todo respeto que me parece que tendría que terminar algunas materias que no terminó ”. “¿Dónde dio clases regulares como profesor este hombre”, planteó.

El también exsenador de la UCR cuestionó en este sentido la plataforma de propuestas del libertario. “La teoría del derrame que quiere aplicar es inmoral ya que el agua que desborda el vaso va a llegar a los pobres siempre y cuando las empresas que los explotan verdaderamente lo quieran”.

Artaza aseguró que todo lo que Milei propone “se basa en la ley del más fuerte: es decir, sacarle derechos de los trabajadores y bajar salarios”. Y remarcó que, en general, los “libertarios y liberales han participado en todos las economías de las dictaduras militares”.

En este marco, Artaza opinó que el “fenómeno Milei” se debe a que “los jóvenes están haciendo una reacción anti-política”. Y lanzó: “De ahí a que lo voten… No creo que se le vaya de las manos a nuestro sistema una persona que realmente necesita mucha terapia… Pobre hombre”.

El escándalo televisivo que dividió a Milei y Artaza

En septiembre de 2019, el economista y el actor protagonizaron un acalorado intercambio por la pantalla de América TV, que incluyó descalificaciones e insultos en torno al rumbo económico que debería adoptar el país luego de las entonces elecciones presidenciales -que ganaría Alberto Fernández-.

El economista dio su punto de vista respecto de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) aquel año. “Argentina ya está en un podio de defaulteadores seriales”, sostuvo y opinó que el organismo postergaría el próximo desembolso para después de los comicios electorales.

A ese punto se sumó al debate Nito Artaza. “Seamos conscientes de la dependencia total que tiene la Argentina; el gran desafío es buscar un mercado de capitales propio, va a ser una aspiradora de sueños los intereses de FMI y de la deuda”, manifestó.

Y, dirigiéndose al conductor del ciclo Fabián Doman y dijo: “Vos sabés que yo a Javier [Milei] le puedo producir un espectáculo, pero no creo que sean con políticas más neoliberales que se salga de la crisis. Por lo menos una regulación razonable tiene que haber”.

Javier Milei discutió con Nito Artaza y le djio: "Sos un fascista, un nazi o un comunista"

En esa línea, Artaza continuó diferenciándose del economista. “No coincido con Javier en que la política es basura, si nos hemos equivocado es una deuda de los demócratas no de la democracia. Respeto su teoría neoliberal pero no lo comparto. Vos deberías ser un ministro de Economía de Macri, no de Alberto y Cristina”, expresó.

Inmediatamente Milei elevó el tono y respondió sin reparos: “Si él me acusa a mí desde su lugar de neoliberal, sos un fascista, sos un nazi o sos un comunista. Vos estás diciendo burradas y yo te lo estoy marcando”.

La tensión fue en aumento y el ahora precandidato a presidente -ya desencajado- recalcó: “¿Cómo voy a saber de política si soy un tipo honesto? Yo no soy chorro, por eso no sé de política. Porque para ser político hay que ser chorro”, gritó visiblemente enojado. “El liberalismo no mató a nadie, idiota”, agregó.

Artaza, también en tono elevado, contestó: “No tenés argumentos sólidos, por eso te ponés nervioso”.

Sobre el final, el conductor intentó apaciguar los ánimos y pidió a ambos que se tranquilizaran aunque no tuvo éxito porque los gritos continuaron.

LA NACION