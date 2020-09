El jefe de gabinete fue duro con la actitud del líder radical Crédito: Captura de video

3 de septiembre de 2020 • 13:26

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, apuntó contra el diputado radical Alfredo Cornejo, quien estuvo envuelto ayer en un fuerte cruce con la vicepresidenta Cristina Kirchner: "Ha cuestionado todo lo que se ha hecho desde el gobierno nacional, pero no ha planteado nunca una alternativa".

En conversación con Radio Nacional, Cafiero señaló que la posición del exgobernador de Mendoza con el gobierno de Mauricio Macri era la de no reclamar, pero que el Ejecutivo actual no corre con la misma suerte: "Cuando el gobierno anterior le restringía obras o recursos, no le hacía planteos".

En ese sentido, el jefe de Gabinete destacó la relación de trabajo que mantienen con el actual gobernador, Rodolfo Suarez, con el que aseguró coordinan esfuerzos para la lucha contra el coronavirus.

El último cruce entre Juntos por el Cambio y el Gobierno gira en torno a la forma de debate en la Cámara Alta, donde la oposición fue a debatir de forma presencial pero el oficialismo le negó el pedido y renovó el protocolo para seguir sesionando de manera remota.

Sobre este tema, también se refirió el jefe de gabinete en la entrevista radial y dijo: "Lamentablemente el macrismo tiene una doble vara porque cuando son gobierno plantean unas cosas y cuando son oposición plantean otras. En donde son oficialismo las sesiones son válidas para hacerlo de manera remota".

Cornejo ya había respondido sobre esta cuestión cuando la vicepresidenta Cristina Kirchner señaló que en la provincia cuyana sesionaban de manera remota todavía. "Su relato tiene patas cortas", le dijo Cornejo a la vicepresidenta y explicó que el protocolo para sesionar de manera virtual en Mendoza está vigente mientras el de la Cámara Alta estaba vencido.