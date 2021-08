No habrá respuesta de Nación ni sanción de la Provincia para Berni: lo tratan de “loquito”

No habrá respuesta, tampoco una reprimenda. El gobierno nacional y el bonaerense harán silencio, una vez más , ante lo que consideraron como una nueva bravuconada del ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni.

A esta altura, en Balcarce 50, Berni es sinónimo de mala palabra. “Es un loquito que juega la personal” , resumieron fuentes oficiales. Según pudo saber LA NACION, la decisión de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, es no responder.

“Recién escuchaba decir que en Suiza no hay nada que hacer... Si a usted le parece que educarse, trabajar y producir en un país como Suiza es nada que hacer, me parece que está viendo otro canal”, lanzó Berni el dardo envenenado para Frederic, quien tuvo que salir a aclarar sus dichos sobre el país europeo. “Mi referencia es muy sencilla: el país donde hay cosas para hacer es este, Suiza tiene todo resuelto. No es un país donde haya que hacer cosas y yo no soy suiza, tengo ciudadanía francesa”, explicó la funcionaria en diálogo con radio La Red.

La ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, con su par de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni Archivo

En su presentación mediática, Berni también aprovechó la oportunidad para criticar al presidente Alberto Fernández, algo habitual en el funcionario bonaerense que responde políticamente a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“El daño de las palabras es grandísimo. Capaz cree que nosotros vivimos de joda y por eso en pleno Olivosgate salió a pedir la reelección del Presidente”, sostuvo Berni, quien siempre desafía la autoridad presidencial. Y, en referencia a la polémica alrededor de la docente militante de La Matanza, agregó: “Tengo muchísimas diferencias con el Presidente. No podemos permitir adoctrinamiento con nuestros hijos. Al colegio uno va a formarse” .

Berni, en clave electoral, también se refirió a las elecciones legislativas de medio término. “ La Casa Rosada cree que el éxito de la provincia [en la gestión de la pandemia] es por ellos . Más allá de lo que intenten decir desde la Casa de Gobierno, los bonaerenses saben que hubo un gobierno provincial que los estuvo cuidando. Acá no se plebiscita al gobierno nacional, sino que se vota por los intereses de los bonaerenses”, dijo el responsable de Seguridad.

En la Casa Rosada ya no saben qué responder ante cada ataque del ministro bonaerense. “Es un problema de [Axel] Kicillof”, es la respuesta más repetida entre los funcionarios nacionales. El estilo de Berni cae muy mal entre los hombres de confianza del jefe del Estado, pero la decisión es evitar el combate público.

Sergio Berni, Axel Kicillof y Sabrina Frederic

En la provincia también se desentendieron de los dichos de Berni , que no acarrearan ningún castigo. “Nosotros nos estamos ocupando de la gestión”, dijeron cerca de Kicillof.

La pelea entre Berni y Frederic viene de larga data. La tensión entre el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y la ministra de Seguridad de la Nación es permanente. Pese a los permanentes intentos del gobernador y el Presidente por bajar el tono de la disputa y emitir señales de sintonía, la discusión abierta sobre la política de seguridad se mantiene desde el comienzo de la gestión. Uno de los problemas más recurrentes tiene que ver con el envío de fuerzas de seguridad federales al territorio bonaerense.

Después de varios encontronazos, en los cuales incluso hubo denuncia por intento de agresión contra el secretario de Seguridad Eduardo Villalba, Frederic, por decisión del Presidente, buscó resolver ese problema reforzando la relación con los intendentes. Esto acrecentó las broncas, cuestión que Berni, respaldado por el gobernador, Máximo Kirchner y Cristina Kirchner, deja en claro ante cada micrófono que aparece frente a él.