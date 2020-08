El ministro de Salud dijo que este debate podría afectar la reputación del país para la obtención de vacunas contra el coronavirus Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de agosto de 2020 • 10:05

Tras la investigación de LA NACION que da cuenta de 30 millones de sobrantes de vacunas antigripales desde 2010 hasta 2017, el ministro de Salud, Ginés González García, dijo no estar al tanto de lo sucedido durante la gestión kirchnerista cuando él no era ministro y que harán un relevamiento para analizar la situación. Algo parecido dijo su antecesor, Adolfo Rubinstein, esta semana, cuando el oficialismo denunció haber encontrado dosis vencidas del gobierno macrista.

"No lo sé, no puedo decir algo que no sé. Hágame el favor de escucharme, vamos a hacer el relevamiento pertinente", dijo González García, fastidiado, ante la insistencia de los periodistas de Radio con Vos para esclarecer lo que podría ser un problema estructural en la compra de insumos médicos.

El ministro, que ya estuvo al frente de la cartera de Salud entre 2002 y 2007 (durante las gestiones de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner), fue consultado por la investigación de LA NACION que revela que el Estado compró 30 millones de vacunas antigripales entre 2010 y 2017 que no se aplicaron. "No es un debate, es un combate", dijo, y agregó que podría afectar la reputación del país, que está en vías de desarrollar la vacuna contra el coronavirus."En el sentido en que es devaluar todo lo que sea una esperanza argentina con la búsqueda que estamos haciendo junto a varias empresas para que llegue la vacuna contra el Covid-19", dijo.

Esta misma semana, González García denunció el hallazgo de 12 millones de dosis vencidas en un frigorífico de Constitución que habrían sido compradas en al comienzo de la gestión de Mauricio Macri. El exsecretario de Salud Adolfo Rubinstein dijo que él no era ministro en ese momento, sino Jorge Lemus, pero reconoció que hubo una alta demanda de vacunas en ese entonces.

"No es un hallazgo, hay un expediente de mayo de 2019 donde está relevado todo esto, es información pública, hay un expediente electrónico", explicó Rubinstein. Y, en ese mismo sentido, aclaró: "Obvio que lo conocía, esta partida ya se sabía que había que destruirla, pero toma tiempo, es un residuo patológico, no lo hace el ministerio de Salud".

No es la primera vez que surgen cruces por este problema. En enero pasado, el Gobierno anunció que liberaría de la aduana de Ezeiza unas 12 millones de dosis de la vacuna contra el sarampión "que estaban vergonzosamente retenidas desde hace meses".

Cuando se le consultó a González García esta mañana por los posibles sobrantes entre 2010 y 2017 dijo: "No puedo hablar de años que no estuve inclusive en la Argentina, puedo decir lo que denuncié". El ministro fue embajador en Chile entre 2007 y 2015, durante los dos mandatos de Cristina Kirchner