13 de agosto de 2020

Tras su reunión ayer con el presidente Alberto Fernández, quien luego del encuentro dio a conocer la noticia de que el país comenzará a producir la vacuna que investigan la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, Hugo Sigman, CEO de mAbxience biotech Argentina, aseguró que la fabricación de las dosis comenzará a hacerse a riesgo, sin tener los resultados últimos de las pruebas, para que una vez confirmada su efectividad, en el mejor de los casos, el uso de la vacuna pueda ser inmediato.

"Estamos produciendo a riesgo. Vamos a producir todo a riesgo porque la aprobación seguramente, por sí o no, estará en diciembre o enero. Pero la vamos a producir ya. Tenemos como objetivo hacer un mínimo de 150 millones de dosis para toda América Latina, a excepción de Brasil [que tiene otro acuerdo]. Y si no se aprueba, se tendrá que destruir", aseguró.

El director de mAbxience, que se quedó con la fabricación de la sustancia activa de la potencial vacuna, afirmó en diálogo con radio Mitre que una de las condiciones de la negociación fue justamente esa, producir a riesgo: "Para que no haya que esperar AstraZeneca pidió que se trabaje a riesgo; si se aprueba, se vende; si no, no".

Sigman contó también que todas las comunicaciones que se dieron entre las partes fueron privadas, que ningún gobierno formó parte de ellas y agregó que la financiación para los trabajos, que tendrán lugar en la Argentina y en México, fue manejada de la misma forma. La mayor parte proviene del magnate Carlos Slim (cuyo grupo también forma parte del proyecto), pero su empresa fue otra de las que aportó dinero.

"AstraZeneca entendía que la mejor fábrica de América Latina era la nuestra, hicieron todas las inspecciones y consideraciones necesarias. Tenemos bastante experiencia y las instalaciones adecuadas", indicó y agregó que como el coronavirus es un virus vivo no puede producirse al mismo tiempo que otros productos. "Hemos suspendido todo el resto de las producciones".

Asimismo resaltó el rol de los científicos argentinos en el proyecto y dijo que nada hubiera sido posible sin su nivel y su calidad. "La gente de AstraZeneca estaba sorprendida de nuestra gente. Me siento muy feliz, todos los argentinos tendrían que sentirse felices por tener este nivel en nuestro país".

Sobre la vacuna, afirmó que los efectos adversos prácticamente están descartados y dijo: "Tengo mucha ilusión de que esto sea efectivo. Puede ser uno de los modelos más promisorios, tengo gran entusiasmo, mucha confianza. Estoy muy optimista, hay muchas chances de que el estudio salga bien". "Probablemente sea la primera vacuna que salga en el mundo", agregó.

Por último, destacó que esta noticia no solo es buena en términos de jerarquía científica internacional sino también en prácticos: que la Argentina forme parte de la producción significa que las dosis estarán disponibles de manera rápida.

"América Latina va a tener la vacuna al mismo momento que los Estados Unidos y Europa, no como en otras epidemias, cuando recibíamos los productos más tarde", afirmó y al cerrar señaló a los investigadores de la Universidad de Oxford como posibles candidato al Premio Nobel.