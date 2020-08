Los abogados de la vicepresidenta presentaron un escrito ante el Fuero Federal Civil y Comercial para solicitar una pericia informática Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de agosto de 2020 • 08:44

"No puede ser que Google tenga impunidad", dijo esta mañana Luis Goldín, abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa que iniciaron ayer contra el buscador. La presentación judicial apunta a los daños causados por poner la leyenda de "Ladrona de la Nación Argentina" en el "panel de conocimiento" que dispone la empresa como información rápida en las búsquedas.

En diálogo con El Destape Radio, el letrado se refirió al accionar de la empresa y dijo: "Estamos buscando una jurisprudencia a nivel mundial que amplíe los derechos". Además señaló la dificultad de calcular el daño dadas las 3 billones de visitas diarias que tiene el buscador.

Tras conocerse la demanda, Google dijo que todavía no habían sido debidamente notificados, pero si se busca en el mismo lugar que figuraba "Ladrona de la Nación Argentina", ya fue corregido y aparece "vicepresidenta de la Nación Argentina".

El "panel de conocimiento" es lo primero que aparece cuando uno busca información sobre alguna persona y, según google, se "generan automáticamente" Crédito: Captura

"No puede ser que Google y Twitter tengan impunidad frente a los derechos de las personas", indicó Goldín. Asimismo destacó: "Esto no es una cuestión de libertad de expresión. La libertad de expresión no da derecho a dañar al otro".

Ante la posibilidad de que la multinacional quiera litigar en otro país y no en la Justicia argentina, el letrado dijo que "sería inadmisible, sería violatorio de los derechos constitucionales".

Una acción parecida inició en 2014 la modelo María Belén Rodríguez al demandar a Google y Yahoo! porque su nombre aparecía asociado a páginas pornográficas y hacía a los buscadores responsables de ellos. La Corte Suprema rechazó su pedido porque se consideró que el contenido es de un sitio externo.