“No puedo ser hipócrita”: el gobernador de Mendoza no recibirá al Presidente, en una visita que incomoda hasta al PJ

MENDOZA.- “Será una visita rápida”; “Justo estaremos de vacaciones”; “No puedo ser tan hipócrita de acompañarlo”. Con esas frases, de propios y extraños, puede resumirse el escaso interés de la dirigencia mendocina en recibir mañana al presidente Alberto Fernández en tierra cuyana. Así, tanto los principales referentes del Partido Justicialista como el gobernador Rodolfo Suárez muestran la incomodidad que representa su presencia.

El mandatario nacional pisará suelo provincial antes del mediodía, según indican fuentes oficiales, para inaugurar dos obras y con el objetivo de mostrarse en modo electoral, rumbo a las presidenciales 2023. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo argentino estará prácticamente solo. Por un lado, los máximos referentes justicialistas mendocinos, sobre todo kirchneristas, no se harán presente en los actos, ya que aseguran estar de licencia durante esta semana, por lo que contará con la asistencia de algunos intendentes y personal protocolar. En la otra vereda, la cúpula opositora, se encarga de dejar en claro los motivos del rechazo: el reciente revés presidencial a la “megaobra del siglo”, la central hidroeléctrica Portezuelo del Viento.

“El último día del año nos notificaron que el laudo de Portezuelo del Viento fue adverso a Mendoza, y yo represento el enojo de todos los mendocinos. No puedo ser tan hipócrita de acompañarlo. No quiero acompañarlo; no estoy de ánimo”, expresó Suarez en diálogo con Radio Mitre Mendoza.

El ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo en Mendoza. Anunció una serie de medidas de protección y fortalecimiento para las economías de todo el sector productivo cordillerano afectado por las inclemencias climáticas. Estuvo acompañado por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez y Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional. Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

Quien salió a responderle fue el ministro del Interior, Wado de Pedro, que dijo que el laudo arbitral dictado por el presidente Alberto Fernández por la controversia de la obra Portezuelo del Viento “fue en el mismo sentido” que lo dictaminado en 2018 por el entonces presidente Mauricio Macri, solicitando a Mendoza “la necesidad de un Estudio de Impacto Ambiental Integral, que es también en favor de todos los mendocinos”.

Con su fallo, el presidente le hizo un guiño a La Pampa, ya que solicitó un nuevo estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca del Río Colorado, lo que para Mendoza es la “muerte” del proyecto. De ahí, el malestar creciente con la máxima figura nacional y su sorpresiva visita, que continuará hacia la vecina provincia, donde será recibido por el gobernador Sergio Ziliotto.

“No es el momento y mucho menos si ya está en modo campaña. Yo no puedo estar sonriendo cuando nos han pegado un trompadón a los mendocinos”, agregó Suarez. “Me cuesta encontrarle la explicación de la visita del Presidente cuando en Mendoza hay un enojo por lo de Portezuelo. Nosotros tenemos que levantar la voz por los mendocinos”, agregó.

Por el lado justicialista, no estarán al menos, las dos figuras más importantes del sector: la senadora nacional kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti, y la presidenta del PJ local, actual intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis. Ambas se encuentran de “descanso” por estos días, al igual que otros personajes peronistas de peso. En tanto, son pocos los caciques que confirmaron su presencia o demostraron interés en ser de la partida. “No sabemos mucho de la visita; de eso se encarga protocolo, pero seguro será rápida”, expresó un intendente que espera estar presente, aunque reina el desconcierto sobre la organización de la visita. Quien confirmó a LA NACIÓN que recibirá al presidente es Martín Hinojosa, actual titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y hasta ahora único candidato justicialista a la Gobernación.

Lugar donde se construiría Portezuelo del Viento. Marcelo Aguilar - La Nación

Sin embargo, una alta fuente del PJ mendocino dejó en claro a este diario el bajo interés en acompañar al mandatario nacional. ”Entiendo que va a haber poca gente, porque muchos estamos de descanso, desconectados total. El presidente no nos avisó con tiempo” , dijo con algo de ironía.

Vale recordar que la senadora Fernández Sagasti tuvo duras palabras tras la decisión de Fernández sobre Portezuelo del Viento. “Este laudo es una muy mala noticia. Para Mendoza y para el país. Es resultado de la falta de trabajo y gestión de Suarez, de voluntad del Presidente” , publicó la máxima figura del kirchnerismo provincial, una de las espadas de Cristina Fernández de Kichner en el Congreso.

Además, la poca sintonía justicialista con el presidente está vinculada también al adelantamiento electoral en varias comunas del PJ, con el objetivo de asegurarse el resultado de los comicios, despegándose de las figuras del gobierno nacional o de lo que pueda ocurrir en las elecciones provinciales, donde entienden el escenario también es complicado para el peronismo.

De concretarse el arribo de Fernández este miércoles, será la tercera visita oficial a tierra cuyana. Desde Presidencia informaron que inaugurará el Centro Federal Penitenciario de Cacheuta, ubicado en Luján de Cuyo, mientras que, en la comuna de Lavalle, cortará las cintas del establecimiento El Paramillo, una planta depuradora de líquidos cloacales.