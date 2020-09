El funcionario los había tildado de "vagos" y "no aportar nada"; las organizaciones le pidieron que se aboque a los problemas y le recordaron que "la exposición mediática no reemplaza la gestión" Crédito: Ministerio de Seguridad PBA

Una docena de organismos de Derechos Humanos repudiaron las declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien ayer volvió a cruzarse con el periodista Horacio Verbitsky y, en ese trance, terminó cuestionando a todo un sector muy ligado a la coalición oficialista. Sin dar nombres, los que acusó de ser "vagos", "puro bla bla" y de "cobrar sueldos altos sin aportar nada".

Hoy, a través de un comunicado difundido en redes sociales, las organizaciones de derechos humanos más cercanas al Frente de Todos salieron al ruedo de esas acusaciones y le pidieron al ministro que "reflexione" y se aboque a los problemas que debe resolver su cartera. Le recordaron, además, que "la exposición mediática no reemplaza la gestión".

"Los Organismos abajo firmantes, que desde hace más de 40 años levantamos las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia y trabajamos por la plena vigencia de los derechos humanos en la Argentina, debemos señalar que sus dichos no pueden tener lugar en un movimiento popular que ha asumido tales banderas como pilares fundamentales para el sostenimiento de la democracia", señala el comunicado, en alusión a la entrevista que Berni dio a Romina Manguel en el canal A24.

"Llamamos al Ministro a ocuparse de los graves problemas que atraviesan la provincia y el país. Le recordamos, además, que la exposición mediática no reemplaza a la gestión, y que debería abocarse a atender las problemáticas de su cartera, entre ellas la forma inaceptable en la que la policía bonaerense -bajo su mando- reclamó frente a la Quinta de Olivos la semana pasada y los numerosos casos de violencia institucional que la involucran, incluido el de Facundo Castro" , completaron.

Firman el comunicado Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, H.I.J.O.S. Capital, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), la Asociación Buena Memoria, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz y la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte.

Otras organizaciones de derechos humanos no identificadas con el Frente de Todos también repudiaron los dichos de Berni. "Somos una organización autogestiva sin subsidios ni honorarios por conferencias. Vivimos de nuestro trabajo y en nuestro tiempo libre militamos sin retribución material alguna. Nuestro "blabla" es la permanente denuncia de la represión estatal. Fuera Berni", señaló María del Carmen Verdú en nombre de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), a través de su cuenta de Twitter.

La red social se llenó de críticas -y algunos elogios- hacia Berni. Los extremos coincidieron en un punto: quienes repudiaron los dichos del ministro señalaron su coincidencia con las declaraciones de Mauricio Macri en contra del "curro de los derechos humanos". Quienes elogiaron a Berni celebraron ese eco.

El cruce y las acusaciones de Berni

En la entrevista con A24, Berni le contestó a Verbitsky luego de que el periodista asegurara que el funcionario "tiene problemas psicológicos" y cuestionara su accionar en el conflicto que desató las protestas policiales de la semana pasada.

"Hacer un planteo de ese sentido es faltarme el respeto. Es faltarle el respeto al gobernador", dijo el ministro haciendo referencia también a Axel Kicillof.

"No podés estar todos los días en la tele y enterarte a la vez de lo que pasa en las comisarias; él tiene que ir a los lugares donde está la policía", había dicho el periodista en su crítica contra el funcionario.

"A Verbitsky ni siquiera lo leo porque me aburre mucho. Hacer un planteo de ese sentido es faltarme el respeto. A mí no me importa, porque viene de un sector al que no pertenezco. Es faltarle el respeto al gobernador de la provincia de Buenos Aires", dijo Berni. "Él tiene que aclarar muchas cosas, sobre pauta oficial; en algún momento lo vamos a aclarar", dijo también sin dar detalle.

Para cuestionar la bandera que defiende el periodista, Berni señaló sobre los Organismos de Derechos Humanos: "No les gusta laburar, levantarse a las 7 de la mañana, les gusta cobrar cinco veces más, viajar y tomarse un whisky".

En ese sentido, explicó que en diferentes oportunidades les había ofrecido "al sector de Derechos Humanos" ser parte de la oficina de Asuntos Internos de la Policía. "Me parecía que estaba bien. Ninguno aceptó. No aceptaron porque hay que trabajar. Porque el sueldo de un director es cinco o seis veces menos que los que viven del Estado, dando charlas, viajando", dijo Berni.

"Ese sector es puro bla bla. No se comprometieron cuando le ofrecimos que pusieran en práctica todo lo que dicen sobre la Policía bonaerense. Cualquier persona que trabaja en organismos de derechos humanos cobra cinco o seis veces más", dijo.