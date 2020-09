Horacio Verbitsky, duro contra Sergio Berni: "Tiene un problema psicológico"

Horacio Verbitsky cuestionó que el ministro de Seguridad se autodenomine "superberni"

Horacio Verbitsky fue contundente. En medio del tenso conflicto entre el Gobierno y la policía bonaerense, el periodista criticó "la campaña política" que está haciendo Sergio Berni, y disparó: "Se autodenomina 'superberni'. Creo que tiene un problema psicológico este hombre". Además, lo definió como un médico cirujano "que consiguió el título de abogado".

En diálogo con Minuto Uno, por C5N, señaló: "Quisiera ser militar y entonces sobreactúa el machote, cuando en realidad es un cirujano". Y siguió: "Trata a los policías como militares, a los gritos les pide subordinación y valor, pero no son militares, son una fuerza civil. Les irrita que los trate así porque a nadie le gusta ser tratado como si fuera un militar de baja graduación, maltratado por un jefe a la antigua. En las fuerzas armadas hoy no es así tampoco, así que es un hombre desfasado en el espacio y en el tiempo".

Según dijo, algunos lo defienden argumentando que "es el parrarrayos que protege a Axel Kicillof". "Se fundió el parrarrayos y ahora debería ser un fusible", bromeó siguiendo la alegoría. De hecho, proyectó que el reclamo podía expandirse: "Si esto avanzaba, en cualquier momento se iban a plegar las fuerzas federales y las fuerzas armadas porque no hay control ni propuesta".

Según sostuvo Verbitsky, el ministro de Seguridad no vio venir este conflicto con la fuerza porque está "empeñado en hacer una campaña política y en candidatearse para presidir al Partido Justicialista, cosa que fastidia profundamente a los intendentes y a la conducción política del Frente de Todos". "Desde el helicóptero no se ven estas cosas", dijo, y remarcó que Berni debía haberse anticipado a esta protesta. "No podés estar todo el día en estudios de televisión y enterarte de lo que pasa en las comisarías".

Para este periodista, hay que "barajar y dar de nuevo muchas cosas", como las políticas que refieren a esta fuerza. Tal como consideró "es indignante y preocupante" la imagen de la Policía "con los fierros frente a la residencia presidencial", sin embargo dijo que "les tomaría la palabra" a los efectivos que reclamaron por las condiciones del sector para empezar a trabajar a partir de lo que plantean. Y advirtió: "Esto va a traer una catarata de pedidos salariales: los trabajadores estatales, los docentes, los enfermeros y los médicos; no puede ser solo la Policía".

En relación a esta problemática, Verbitsky destacó la "política de paños fríos" y la "sensatez" con la que obró Alberto Fernández al redireccionar fondos de la ciudad para otorgárselos a la provincia encabezada por Axel Kicillof y resolver, entre otras cosas, la disputa con la Policía. "Entrar en el juego es subirle el precio a los sectores desestabilizadores, que no tienen la fuerza que desearían tener, pero que se la regalas si entrás en ese juego de provocación", reflexionó.