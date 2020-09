Sergio Berni le contestó a Horacio Verbitsky Crédito: Mauro V. Rizzi

14 de septiembre de 2020

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, le contestó a Horacio Verbitsky luego de que el periodista asegurara que el funcionario "tiene problemas piscológicos"y cuestionara su accionar en el conflicto que desató el malestar policial.

"Hacer un planteo de ese sentido es faltarme el respeto. Es faltarle el respeto al gobernador", dijo el ministro haciendo referencia también a Axel Kicillof.

"No podés estar todos los días en la tele y enterarte a la vez de lo que pasa en las comisarias; él tiene que ir a los lugares donde está la policía", había dicho el periodista en su crítica contra el funcionario. Berni, en una entrevista con RM por A24, cargó contra Verbitsky, aseguró que debe dar explicaciones "sobre la pauta oficial" e incluso cuestionó a los organismos de derechos humanos.

Él tiene que aclarar muchas cosas; en algún momento lo vamos a aclarar Sergio Berni, ministro de Seguridad

"A Verbitsky ni siquiera lo leo porque me aburre mucho. Hacer un planteo de ese sentido es faltarme el respeto. A mí no me importa, porque viene de un sector al que no pertenezco. Es faltarle el respeto al gobernador de la provincia de Buenos Aires", dijo Berni.

"Él tiene que aclarar muchas cosas, sobre pauta oficial, en algún momento lo vamos a aclarar", dijo también sin dar detalle.

Para cuestionar la bandera que defiende el periodista, Berni dijo sobre los Organismos de Derechos Humanos: "No les gusta laburar, levantarse a las 7 de la mañana, les gusta cobrar cinco veces más, viajar y tomarse un whisky".

En ese sentido, explicó que en diferentes oportunidades les había ofrecido "al Sector de Derechos Humanos" ser parte de la oficina de Asuntos Internos de la Policia. "Me parecía que estaba bien. Ninguno aceptó. No aceptaron porque hay que trabajar. Porque el sueldo de un director es cinco o seis veces menos que los que viven del Estado, dando charlas, viajando", dijo Berni.

"Ese sector es puro blabla. No se comprometieron cuando le ofrecimos que pusieran en práctica todo lo que dicen sobre la Policía bonaerense. Cualquier persona que trabaja en organismos de derechos humanos cobra cinco o seis veces más", explicó.