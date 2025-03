Octavio Argüello, sobre el paro de la CGT: “Las medidas que toma el Gobierno son en contra de los salarios y los jubilados”

Decidida a romper la tregua que selló con el Gobierno, la CGT resolvió un plan de lucha múltiple contra la gestión de Javier Milei que contempla dos movilizaciones y un paro general en menos de tres semanas. El puntapié de las protestas será el lunes próximo, cuando los gremios de la central obrera se sumen a las agrupaciones de derechos humanos que marcharán por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. El segundo paso será el miércoles 9 de abril, cuando se espera que una columna importante de la central obrera se movilice en una nueva jornada de reclamo por mejoras en las jubilaciones. La cima del choque con el Gobierno se alcanzará al día siguiente, el 10 de abril, cuando la CGT acvtive su tercera huelga general desde que Milei llegó al poder. Además, está previsto un acto para el 1° de mayo, por el Día del Trabajador.

Octavio Argüello se incorporó al triunvirato de mando de la CGT el 9 de diciembre del año pasado para ocupar el lugar que dejó Pablo Moyano, que renunció por diferencias con el consejo directivo. Argüello es un dirigente de máxima confianza de Hugo Moyano y armador político del partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo (CET), la fuerza que diseñó el jefe camionero para intentar tallar en el tablero electoral. “Si el Gobierno quiere hacer aumentos por decreto, que lo diga claramente, pero no lo hace”, dice Argüello en una entrevista con LA NACION sobre los límites a las paritarias, uno de los principales motivos por los que la CGT decidió avanzar hacia un paro. Además, el dirigente camionero deslizó que el diálogo con la Casa Rosada se interrumpió. “Hoy no tenemos interlocutor”, dijo.

Héctor Daer, Octavio Argüello, Carlos Acuña y Hugo Moyano definieron la nueva cúpula de la CGT

- ¿Por qué duró tanto la reunión del jueves, cuando definieron el paro?

–En la mesa de conducción nosotros habíamos definido una medida que hubo que consultar con todos los sindicatos. La reunión duró lo que duró porque cada secretario general brindó su posición sobre cuál era el tipo de medida de fuerza que había que hacer y cómo creían que había que llevarla a cabo. De eso, el resultado fue lo que anunciamos.

- ¿Sintió que hubo una presión social sobre la CGT para llegar a este anuncio?

–No, porque en esta casa se venía planteando [el paro] desde el año pasado. Quizás, el año pasado hubo una situación social diferente, pero sabíamos que esto se iba a profundizar porque las medidas que está tomando el Gobierno son en contra de los salarios, de los jubilados, del ciudadano de a pie. Yo digo que todo ajuste aguanta hasta que aguante un ajustado, cuando el ajustado no aguanta más...

- ¿Ustedes consideran que se acabó la tolerancia de algunos con el Gobierno?

– Lo que digo es que los tiempos se acortaron y se terminaron. El pueblo creyó en este Gobierno, pero poquito a poquito se va a ir dando porque las cosas no son inmediatas. En los 90 tuvimos casi el 25% de desocupación y nunca más nos pudimos recuperar de eso.

"Las medidas que está tomando el Gobierno son en contra de los salarios, de los jubilados, del ciudadano de a pie" Octavio Argüello

- ¿Cuál va a ser la postura de la CGT para marchar el miércoles 9 teniendo en cuenta el “protocolo antipiquete” vigente y los antecedentes de violencia en el Congreso?

–Nosotros vamos a marchar como hicimos siempre. Cuando marchamos lo hacemos en paz, no vamos encapuchados porque somos trabajadores. Si el Gobierno quiere reprimir, será responsable. Nosotros estamos contra cualquier acto de violencia. Obviamente que, si nos vienen a agredir, vamos a tener que reaccionar.

- ¿Cuáles son las principales causas por las cuales están llevando esta serie de medidas de fuerza?

– Son muchas, pero principalmente una es que el Gobierno pausó la discusión de paritarias libres. Si el Gobierno quiere hacer aumentos por decreto, que lo diga claramente, pero no lo hace. Restringe los aumentos salariales por debajo de la inflación que el mismo Gobierno plantea como parámetro y no homologa los acuerdos para que las empresas paguen. A eso, agregale lo que pasa con los jubilados, que no puede estar cobrando $370.000 con un bono de $70.000 que no se ajusta. Un jubilado tendría que estar ganando 1.200.000 pesos como mínimo. Después, el desguace de las empresas privadas, los despidos masivos que hay en todos los lugares. Este Gobierno nunca habla de trabajo ni habla de industria.

- La relación con el Gobierno parecía tener un marco diplomático, ¿con qué funcionarios tienen diálogo hoy y cómo cayó el aval del Congreso al nuevo acuerdo con el FMI?

–Hoy, prácticamente, no tenemos interlocutor. Hemos sido pacientes, pero hace tiempo que no tenemos ni una respuesta. En cuanto al FMI, firmaron un cheque en blanco con un ministro de Economía que ni siquiera aclaró que hizo con los 47.000 millones de dólares que le pido al Fondo en el gobierno de Macri.

- El oficialismo acusa a los sindicatos de crear condiciones deficitarias para la contratación de trabajo registrado, ¿qué respuesta tienen ustedes para eso?

–Eso no es una realidad, esto es una gran mentira, acá hay un problema con las empresas que es impositivo. El presidente prometió bajar los impuestos y no lo está compliendo. Ya que dice que él no miente, que bajen los impuestos como prometió en campaña. Si bajan los impuestos, las pymes van a poder dar mucho más trabajo en blanco.

- Había dudas sobre la postura de los colectiveros de la UTA en cuanto al paro general: ¿adhiere o no?

–Nosotros hace tres días hablamos con (Roberto) Fernández y él dijo que sí, que iba a adherir. Está el compromiso de adherir en subtes, trenes, al igual que tanto La fraternidad como la Unión Ferroviaria, que estaban presentes.

Manuel Casado Por