"Lacra intento de periodista". Eso fue lo que le dijo la legisladora electa por el Frente de Todos Ofelia Fernández a Eduardo Feinmann, luego de que el periodista compartiera una denuncia, realizada por el medio La Derecha, que vincula a la madre de Fernández con una empresa "envuelta en la ruta del dinero K".

"Tu resentimiento con que el sujeto político que tanto te esmeraste en destruir este así de fuerte te lleva a lugares miserables", publicó Fernández en Twitter, en respuesta al tuit de Feinmann que compartió la denuncia.

Según denunció el medio La Derecha, la madre de la joven diputada, Eva María Mosso, trabaja en la casa de cambios Maguitur S.A., una empresa "envuelta en la ruta del dinero K", según indicó ese medio. La empresa pertenece a Ana María Mosso y fue sumariada y condenada por el Banco Central en 2015, "por no declarar la existencia de sociedades en Chile de las cuales posee el 27%".

Usuarios en las redes sociales compartieron la denuncia con el hashtag #LaCuevaDeOfelia, que se volvió viral.

En relación a la denuncia, Fernández escribió: "Me metí en esto [por la política] sabiendo que era jodido, pero no tan violento. No les alcanzó con decirme parásito y mentir, ahora juegan su carta más básica". La diputada de 19 años agregó: "Como una piba de 19 años muy chorra no parece, la meten a mi vieja".

"Yo me la banco porque es lo que elegí, pero la tengo a mi mamá sufriendo por esta mierda. Medios 'serios' levantando que mi mamá es corrupta por ser empleada en relación de dependencia en una casa de cambio", continuó en su hilo de Twitter.

"Que miedo les da una pibita, cagones de mierda", sentenció Fernández.