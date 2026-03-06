El Gobierno asegura que mantiene la decisión de enviar veedores para revisar los balances de la AFA

El flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que Alejandro Ramírez será el nuevo titular de la Inspección General de Justicia (IGJ). Ambos mantendrán la decisión de enviar veedores para auditar los balances de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una solicitdud elevada por Daniel Vítolo, quien presentó la renuncia al organismo con una carta en la que lamentó no haber podido culminar su tarea de “ordenar y transparentar” ámbitos “históricamente considerados intocables”.

Fuentes al tanto de los movimientos de la nueva conducción del ministerio, que lo tiene a Mahiques a la cabeza y a Santiago Viola como su número dos, aseguraron a LA NACION que la decisión de enviar veedores a la institución que preside Claudio “Chiqui” Tapia se evaluará la semana que viene, aunque todo va encaminado a que se firme el envío de los inspectores. Pero habrá un paso previo: el ministro de Justicia va a revisar personalmente el proceso anterior para revisar que no haya vicios, según dijeron fuentes oficiales.

“Mahiques va a revisar que no haya ninguna irregularidad; su idea es mandar los veedores”, aseguró a LA NACION una altísima fuente del Gobierno.

En tanto, otra voz que conoce a la nueva cúpula de Justicia, añadió: “Se va a revisar y se va a terminar firmando”. Una tercera fuente de la Casa Rosada añadió: “Está por avanzar Mahiques con eso”.

El pedido de veedores -para acceder a información contable que la AFA supuestamente no había presentado a tiempo- tomó estado público cuando Vítolo hizo la solicitud y reforzó ese mensaje en televisión, por lo que su salida despertó polémica sobre si esto se vinculaba a una decisión del Gobierno de bajarle el tono a la disputa con la AFA.

El Gobierno, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), denunció a fines del año pasado a la AFA y a Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por 7500 millones de pesos. Por este caso, declaró hoy en la Justicia Gustavo Lorenzo, director general de la entidad de fútbol.

En sus últimas apariciones públicas, Mahiques intentó despejar la polémica por la salida de Vitolo. “No vengo a tapar ninguna investigación”, dijo el ministro, que admitió que conoce a Tapia y al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Vítolo presentó su renuncia este viernes a pedido de Mahiques Ricardo Pristupluk - LA NACION

Durante el verano, Vítolo fue la cara visible del Gobierno en su enfrentamiento con la AFA. “Tengo la esperanza de que la próxima gestión continúe ese camino con vocación, profesionalidad y responsabilidad, preservando el interés del Estado nacional y del pueblo argentino por encima de cualquier presión corporativa, privilegio sectorial o ideología”, señaló Vitolo en su carta de salida.

El propio Mahiques en las dos entrevistas que dio tras asumir -una a A24 y otra, a LN+- admitió que conoce a Tapia y a Toviggino, pero insistió con que no son sus amigos. Incluso, consideró que aquellos clubes que quisieran deberían poder transformarse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), una modalidad que promociona el Gobierno y a la que se opone de manera tajante la AFA.

“No tengo interés ni facultades para salvar a la AFA ni a nadie. Es falso. La AFA o los dirigentes de la AFA están siendo investigados en distintas causas, en distintas jurisdicciones, en distintas instancias, en donde el Poder Ejecutivo y, en este caso el ministro, no tienen absolutamente nada que ver. No vengo a tapar ninguna investigación. Y que se me critique por pedir la renuncia al extitular de la IGJ y aceptársela... no le encuentro el sustento”, dijo Mahiques en LN+.

Desde un primer momento, el ministro marcó que venía con su propio equipo y que, por eso, le pidió la dimisión a todo el personal político que llegó en la gestión anterior, la de Mariano Cúneo Libarona. Aseveró, en ese sentido, que la tradición para estos casos lo avala.

En la nota que remitió Vítolo al Ministerio de Justicia el 25 de febrero pasado, además de pedir los veedores para que revisen los estados contables y financieros de la AFA cerrados al 30 de junio de 2025, solicitó también que se envíen los inspectores para auditar los documentos relacionados a la “creación, puesta en marcha y equipamiento” de la Universidad de la AFA (Unafa), como así también de las operaciones que hizo la universidad con otras casas de estudios y/o “con cualquier otro tercero”.

Cuando Tapia presentó la Unafa, el 11 de noviembre de 2025, anunció a Mahiques como su vicerrector. En su momento, el entonces fiscal general porteño dijo que inmediatamente después del lanzamiento, informó que desistía de seguir integrando la Unafa y que pidió que su nombre fuera eliminado de la página oficial. En este momento, en la nota que cuenta la presentación de la universidad en la página oficial de la AFA, el cargo de vicerrector aparece sin completar.

Cuando la IGJ solicitó la veeduría, la AFA emitió un comunicado firmado por Chiqui Tapia en el que la calificó como una medida ilegítima, basada en “hechos falsos” y “con una clara finalidad política”.

Tapia el día en que encabezó el acto de presentación de la Unafa Web AFA

“No es una medida técnica, es una operación política. Y las operaciones políticas no resisten el control judicial. Quieren que seas cliente. Pero sos parte. Quieren que seas espectador. Pero sos protagonista. Porque sin vos no hay clubes. Sin vos no hay historia. Sin vos no hay fútbol. El fútbol argentino es del pueblo. Y el pueblo no se vende“, dijo Tapia en ese comunicado.

En las últimas horas, personajes importantes del Gobierno se encargaron de aclarar que la postura contra la asociación no cambiará más allá del enroque en el Ministerio de Justicia. Este viernes, ARCA amplió la denuncia contra Malte SRL, una de las sociedades vinculadas a la AFA y a Toviggino.

A los frentes judiciales que tocan a sus figuras de mayor poder, a la AFA se le sumó ayer un escándalo deportivo, cuando River Plate anunció que no participaría más de las reuniones del Comité Ejecutivo, en una clara señale de desacuerdo con Tapia y sus laderos.