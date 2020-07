Polémica por la ofensiva del kirchnerismo contra diez jueces: "Hubo designaciones que no son legales", justificó Alberto Lugones Fuente: LA NACION

El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, defendió hoy el polémico proyecto del oficialismo para revisar la designación de diez magistrados federales.

"Hubo designaciones que no son legales. No es el procedimiento adecuado para designar jueces", dijo Lugones, en diálogo con Radio 10.

El consejero adelantó que acompañará el proyecto del Gobierno. "Se dice que hay un intento de sacar jueces independientes, yo no sé si son independientes, pero lo cierto es que no pueden suplir con el paso del tiempo un vicio de origen", expresó.

"Quizás quienes hoy defienden a ultranza la estabilidad de esos magistrados, deberían preguntarse por qué el gobierno anterior no les pidió el acuerdo para estos jueces", manifestó Lugones.

El Poder Ejecutivo planteó esta semana revisar la designación de diez jueces federales al sostener que se cometieron irregularidades en sus traslados, y exigió que el Senado.-de mayoría peronista- apruebe sus pliegos si los magistrados desean continuar en sus cargos.

El proyecto fue formalizado esta semana por Gerónimo Ustarroz, representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura.

El Ejecutivo sostiene que los traslados incumplieron criterios vinculados a la falta de competencia temática, los cambios de jurisdicción o una mayor jerarquía en los cargos por ocupar, límites previstos por la Corte y por el reglamento interno del Consejo.

"No vi este grado de vehemencia cuando los designaron prácticamente a dedo, salieron a pescar en una palangana para buscar aquellos que les resultaba más interesante conforme a su ideología. Pusieron gente en cargos que definen temas muy graves en la Justicia", opinó Lugones en diálogo con El Destape.

La oposición ya adelantó que intentará frenar el proyecto y, por su parte, tres de los jueces mencionados dijeron a la nacion que judicializarán el conflicto si el tema avanza en el Consejo.

"Quieren remover a los jueces que no se someten", dijo el diputado nacional de Juntos por el Cambio y consejero de la Magistratura Pablo Tonelli en una entrevista con LA NACION.

En cambio, Lugones argumentó: "No estoy diciendo que deben ser sacados del cargo, pero son designaciones que no son legales, no es el procedimiento previsto en la Constitución para designar jueces. Estaría faltando a esos magistrados el acuerdo del Senado para mantenerlos en el cargo"