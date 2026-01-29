Operativo limpieza en Sur Finanzas: la pericia de los teléfonos detectó maniobras para ocultar pruebas en la financiera ligada a la AFA

El juez federal Luis Armella detectó una maniobra para borrar pruebas luego de uno de los allanamientos a la sede central de Sur Finanzas, el 1 de diciembre pasado.

La financiera de Ariel Vallejo, muy cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, es investigada por las empresas fantasmas creadas en el exterior, por donde se desviaba dinero de entidad futbolística.

Las pruebas de los movimientos para eliminar evidencias aparecieron en los teléfonos secuestrados a Vallejo y a sus empleados más cercanos.

En los chats, se encontraron órdenes precisas, roles asignados y una cadena de mando para borrar cámaras de seguridad, retirar dinero, y el formatear computadoras, entre otras cosas.

Una de las maniobras involucró a Daniela Sánchez, secretaria todoterreno de Ariel Vallejo, el financista cercano al “Chiqui” Tapia.

El 1 de diciembre, a las 00.51, según la información que publicó TN, le envió un mensaje a Micaela Sánchez, la tesorera de Sur Finanzas que fue detenida unos días después.

En ese intercambio, le ordenó que una persona identificada como Enrique “vaya a recaudar dinero” y que le diga a Agustín (sería Agustín Maciel) que “borre las cámaras”.

Material recolectado en Sur Finanzas

Además, la secretaria le pidió a Micaela Sánchez que “Juan”, del área de sistemas, “se quede en su casa”, lo que, según consta en el expediente, implicaba apartarlo de cualquier intervención durante esas horas clave.

La Justicia tiene en su poder unos 50 teléfonos secuestrados en los allanamientos realizados en la primera semana de diciembre.

Entre los celulares se destaca, justamente, el dueño de Sur Finanzas, que lo entregó de manera voluntaria, el de su madre, Graciela Vallejo, y el del expresidente de Banfield, Eduardo Spinosa, otro de los imputados en ese expediente.

Eduardo Spinosa Archivo

En total se allanaron 11 sucursales de la financiera.

La mayoría de los celulares fueron secuestrados en la sede central, en Adrogué.

Vallejo ya había sido allanado a mediados de noviembre por orden del juez Sebastián Casanello en el marco de la causa Andis. Pero el procedimiento que activó todas las alarmas se dio el 1 de diciembre, el mismo día que se allanaron 18 clubes y la sede de la AFA.

La pericia de los teléfonos reveló también conversaciones de Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos de Sur Finanzas.

El mismo día de los allanamientos, Hoffmann le envió un mensaje a “Juan Soler” para que “ingrese a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas”, una orden directa orientada a inutilizar los sistemas informáticos de la empresa.

Otra cadena de mensajes relevante se dio el 11 de diciembre. Ese día, Micaela Sánchez volvió a comunicarse con “Juan”, del área de Sistemas, para informarle que “en un rato va a ir a buscar los CPU al depósito”.

Ese día, la tesorera fue sorprendida por la Policía cuando se estaba llevando cajas y celulares de un galpón ubicado en la localidad de Turdera, en el partido de Lomas de Zamora. También fueron detenidos los dos choferes que la acompañaban en una una camioneta Toyota SW4.

Adentro del vehículo, la Policía encontró seis celulares, algunos apagados y otros prendidos, una computadora y una caja con documentación.

En el galpón, la Policía encontró dos cajas de seguridad, siete cajas fuertes (cuatro son de grandes dimensiones), posnets, documentación vehicular, dos computadoras, material y equipamiento médico, 30 cajas de documentación y cinco cajeros automáticos.