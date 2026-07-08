Operativo reelección: la situación política y financiera de los 13 mandatarios que negocian una alianza con Milei

Sentados a centímetros del escenario, trece gobernadores aplaudieron, de pie y entre sonrisas de aprobación, la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete. La postal, planeada y ejecutada el martes de la semana pasada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, responde al objetivo que el ministro coordinador blanqueó horas después de su asunción: trabajar para la reelección del presidente Javier Milei en 2027.

En ese esquema, los gobernadores ocupan un lugar central. Los radicales Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes); los dirigentes de Pro Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (Caba); los independientes Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Marcelo Orrego (San Juan); los peronistas aliados Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) y el también justicialista Martín Llaryora (Córdoba), estuvieron en la Casa Rosada ese día y también negocian el apoyo a su propia continuidad en el cargo.

Una moneda de cambio que el Gobierno, a juzgar por distintas voces oficiales, estaría dispuesto a pagar, cambiando así su estrategia de 2025, cuando impulsó a los “puros”, sus candidatos locales, contra gobernadores rivales, pero también contra aliados.

El eventual retiro de los candidatos de La Libertad Avanza (muchos de los cuales trabajan para postularse) o dividir el voto propio con varios postulantes, son las opciones que se manejan, a fin de cumplir su parte en el pacto.

A ese grupo podrían sumarse algunos gobernadores que no estuvieron en la Casa Rosada, como el puntano Claudio Poggi, el chubutense Ignacio Torres o el salteño Gustavo Sáenz. Cada uno de esos distritos tiene protagonistas con nombres propios, sujetos a esa negociación en marcha.

Chaco

El radical Zdero, primer gobernador que abrochó una alianza electoral con el mileísmo en 2025, ya decidió lanzarse a la reelección el año próximo, en fechas separadas de la elección nacional. Con el justicialismo del exgobernador Jorge Capitanich como peligroso rival, cuenta a su favor con la inexistencia de un armado libertario capaz de plantarle oposición interna, fruto del pacto cerrado con la Casa Rosada, que el año pasado logró encumbrar como senador al libertario Juan Cruz Godoy.

A fines de junio, la Nación y Chaco acordaron un nuevo anticipo financiero de $50.000 millones, que completó los $350.000 millones recibidos desde abril hasta entonces, a una tasa del 15% y a reintegrar en cuatro cuotas desde agosto.

Milei se reunió con Leandro Zdero. Presidencia

Jujuy

Al igual que el mandatario chaqueño, el gobernador radical Carlos Sadir buscará su reelección. Cuenta con un escenario de divisiones, no solo en el peronismo, sino también en La Libertad Avanza, donde trabajan para ser candidatos el senador Ezequiel Atauche, el diputado Manuel Quintar y la veterana exsenadora María Cristina Guzmán.

El mes pasado, el gobierno nacional autorizó a Jujuy, Santa Fe y Entre Ríos a acceder a anticipos de hasta $400.000 millones cada una, destinados a cubrir compromisos presupuestarios urgentes y obligaciones de deuda.

Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo, cercano a la Casa Rosada, no acepta como candidato de consenso al exministro de Defensa Luis Petri, sostenido por Karina Milei. El dos veces mandatario y referente radical pretende ir a unas PASO y allí sostener un candidato propio −un miembro de su gabinete− o apostar al intendente de Mendoza capital Ulpiano Suarez. La decisión es sostener la alianza e ir con una fórmula común con los libertarios.

En mayo, la Nación y Mendoza acordaron un anticipo financiero de $325.000 millones, junto con asistencias a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por $14.000 millones, para afrontar desequilibrios financieros.

Los gobernadores de Entre Ríos y Mendoza, Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo, junto a Karina Milei, Diego Santilli y Lule Menem Presidencia

Corrientes

Con el gobernador Juan Pablo Valdés con pocos meses en el cargo −asumió en diciembre−, el oficialismo radical (que derrotó a La Libertad Avanza en los comicios de septiembre pasado) piensa enfrentar en soledad las elecciones legislativas del año próximo con candidatos propios, pero necesita de la ayuda de Nación para sostener las arcas provinciales. La exvedette y hoy diputada nacional Virginia Gallardo asoma como eventual contendiente a nivel provincial.

Corrientes también integra el lote de 11 provincias que adheridas al esquema de adelantos financieros con la Nación. En junio, la provincia recibió $5.014 millones en concepto de transferencias no automáticas y en abril había acordado con la Anses un anticipo de $40.000 millones para el sistema previsional local.

Córdoba

El gobernador peronista Martín Llaryora es quizá el mandatario más alejado de la Casa Rosada de los trece que asistieron a la jura de Santilli. Irá por su reelección, en una fecha separada de la nacional, y enfrentará a una oposición por el momento dividida, con el senador Luis Juez y el diputado Gabriel Bornoroni como opciones libertarias, más el radical Rodrigo de Loredo, también cercano al universo libertario. La necesidad de mantener buenos vínculos y atender la parte del electorado cordobés que aprueba la gestión libertaria lo llevó a Llaryora a dar el presente, atento a la posibilidad de una unidad opositora en su contra.

Diego Santilli y Manuel Adorni, junto al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y su ministro de Gobierno, Manuel Fernando Calvo Ministerio del Interior

Catamarca

El gobernador peronista Raúl Jalil lleva dos períodos, y medita ir por un tercero. Obtuvo beneficios económicos e inversiones mineras mientras apoyaba con sus diputados las iniciativas del Gobierno en el Congreso, además de obtener el control del Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). El crecimiento de La Libertad Avanza en la provincia es palpable, ya que obtuvo más del 30 por ciento en las elecciones legislativas nacionales en octubre. Un acuerdo con la Casa Rosada podría desactivar ese eventual riesgo.

Tucumán

El también peronista Osvaldo Jaldo irá por su reelección luego de haber sido, junto a Jalil, de los gobernadores más colaborativos con el Gobierno. Tendrá, en los papeles, que enfrentar a La Libertad Avanza, que tiene al exvicejefe de Gabinete Lisandro Catalán y al radical “peluca” Mariano Campero armando estructura y se perfilan como eventuales contendientes. Al igual que Jalil, espera que un acuerdo con el Gobierno le despeje el camino.

Diego Santilli, junto a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca), en la Casa de Salta

Ciudad de Buenos Aires

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, ya anunció sus intenciones de buscar la reelección, y en los últimos meses ensayó distintos gestos de acercamiento con la Casa Rosada, con la intención de ser el candidato de consenso, en alianza con los libertarios, aún con reparos de su primo, el expresidente Mauricio Macri. Con Manuel Adorni fuera de carrera, y mientras Karina Milei duda de entronizar a Patricia Bullrich (quien, a su vez, dejó trascender que no está dispuesta a ser candidata), se abre la posibilidad de un acuerdo entre Pro y LLA, con Macri de candidato y la legisladora libertaria Pilar Ramírez como compañera de fórmula.

Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio pretende reeditar la alianza electoral de 2025 con los libertarios, esta vez en la búsqueda de su reelección. Con el PJ y Fuerza Patria golpeados e intentando recomponerse −diputado el massista Guillermo Michel trabaja para ser el elegido de ese espacio cruzado por divisiones y denuncias de corrupción−, Frigerio cuenta con “la confianza” de los Milei, quienes no tienen referentes con peso específico para disputarle la candidatura al exministro del Interior de Cambiemos.

En junio, la Casa Rosada acordó con Entre Ríos un nuevo adelanto de coparticipación por $150.000 millones, que se suman a los $220.000 millones otorgados a comienzos de año.

Neuquén

Con el boom económico de Vaca Muerta como carta de presentación, el gobernador Rolando Figueroa acelera el armado para su reelección, con sello propio, y recomposición de lazos con el Movimiento Popular Neuquino (MPN). Del lado libertario, y luego de su triunfo electoral de 2025, la senadora Nadia Márquez ya se mueve como candidata a gobernadora, aunque nadie descarta un acuerdo entre el gobernador y la Casa Rosada que impida el crecimiento del PJ y facilite la continuidad del actual mandatario.

Claudio Vidal, Juan Pablo Valdés, Rolando Figueroa, Ignacio Torres y Alberto Weretilneck

Río Negro

El gobernador Alberto Weretilneck, cabeza de un partido provincial con 16 años en el poder, se prepara para competir contra una de las opciones libertarias, el senador Enzo Fullone o el diputado Aníbal Tortoriello, referente de Pro recientemente incorporado a las filas de LLA. “Está buscando un acuerdo”, afirman en Balcarce 50. El oficialismo parece haber superado en esa provincia el trauma que significaron las denuncias sobre la diputada y fallida senadora Lorena Villaverde, pero ven como amenaza la posibilidad de un triunfo de la peronista María Emilia Soria, intendenta de General Roca y hermana del senador Martín Soria, si el escenario se divide en tres opciones.

En abril, la Casa Rosada y Río Negro negociaron un adelanto de la coparticipación federal hasta la suma de 120.000 millones de pesos.

San Juan

Hay una negociación abierta entre Santilli y el gobernador Marcelo Orrego para evitar que el PJ (ganador de las legislativas del año pasado en la provincia cuyana) le arrebate la gobernación. El vertiginoso crecimiento del sector minero en su provincia apuntala los deseos de reelección de Orrego, y más allá de las opciones locales de La Libertad Avanza, un acuerdo o pacto parece factible.

Santa Cruz

El gobernador Claudio Vidal apuesta también a sostener buenos vínculos con el Gobierno, que también preferiría acordar con él para enfrentar juntos al PJ en la provincia que el kirchnerismo gobernó durante más de tres décadas, hasta fines de 2023. En Balcarce 50 perciben que el mandatario provincial tiene “problemas de gestión”, y que el retorno del peronismo es una posibilidad cierta si no hubiera algún acuerdo o pacto entre libertarios y el gobernador.

En marzo, el Gobierno dispuso otorgar un anticipo de hasta $100.000 millones a la provincia de Santa Cruz para afrontar “dificultades financieras transitorias” en sus cuentas públicas. La provincia, además, integra el lote de 12 distritos adheridos al régimen para cubrir hasta $400.000 millones en adelantos este año.