Ordenan el decomiso de los bienes del exjuez Walter Bento, condenado a 18 años de cárcel por corrupción

MENDOZA.- Se concretaron las decisiones judiciales contra el poderoso exjuez mendocino Walter Bento: responsabilidad penal y condena histórica de 18 años de cárcel por corrupción, además de una multa de 540 millones de pesos. Ahora, el interrogante es: ¿qué pasará con el patrimonio obtenido de manera ilegal?

Pues bien, el tribunal que juzgó al exmagistrado dispuso el decomiso de una importante cantidad de bienes, que supera la veintena. Aunque no se estimó el monto total de la medida de recuperación de activos, el cual se espera conocer en los fundamentos en los próximos días, se trata de una suma multimillonaria. Sí se puso sobre la mesa cada una de las propiedades y vehículos que quedarán a disposición de la Justicia y aquellos que seguirán en mano de la familia. Eso sí, para que la acción tenga cumplimiento efectivo y real habrá que esperar a que la sentencia quede firme, indicaron a LA NACIÓN desde el fuero federal.

Aquí el listado completo de los bienes que deberá devolver el exjuez, producto de la “organización criminal”, con activa participación de familiares, que comandó entre 2007 y 2021 desde el Tribunal Oral Federal N°1. Se trata de la incautación de al menos siete inmuebles premium, además de siete locales comerciales, cocheras y cinco vehículos de alta gama.

Así, quedó a disposición judicial un inmueble ubicado en calle España al 948 de la Ciudad de Mendoza; un departamento en Torres Agustinas, dos en Torre Carolina en Villa Palmares; un departamento en el Complejo Vista Cruz, con cochera, y otros tres departamentos en el fideicomiso Bosques de Mayo, en Maipú, también con cocheras y bauleras. En tanto, se agregan al menos 7 locales comerciales del fideicomiso “Il Mercato”, en Maipú, además de cocheras en el centro mendocino. Por su parte, se decidió el decomiso de cinco vehículos de alta gama: Audi S3, Audi A3, BMW X6, BMW 335i y una camioneta VW Amarok. También, el tribunal tiene a disposición el dinero incautado en el allanamiento de la vivienda de Palmares. Para todos estos bienes, el tribunal ordenó que queden a cargo de un interventor, hasta que se dictamine sentencia final.

En tanto, lo que quedó en manos de la familia, por decisión del tribunal, es la mansión donde viven, entre ellos su hijo con discapacidad, ubicada en el opulento barrio privado Palmares, en la comuna de Godoy Cruz. Así, quedó rechazada la incautación de la propiedad familiar, además de una camioneta Audi Q5 y un inmueble en calle 9 de Julio al 900, en el microcentro de la Ciudad de Mendoza.

LA NACIÓN consultó a altas fuentes de los tribunales federales acerca del futuro de esta acción de retorno de los bienes y la respuesta fue contundente. “No sabemos si va a ser fácil obtener el producido de los bienes. En principio la designación de un interventor dará comienzo a un proceso en donde comenzará a recuperarse el dinero producto del lavado y del enriquecimiento”, explicaron a la espera de lo que ocurra en instancias superiores. “El cálculo del total es imposible determinarlo con certeza hoy. Seguramente las juezas den parámetros sobre montos de sobornos actualizados y forma de tenerlos incolumes al momento de que quede firme la sentencia”, agregaron.

La banda delictiva liderada por el ex magistrado funcionó desde 2007 hasta 2021 en Mendoza y, según el tribunal que lo condenó, operó como una “asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a cambio de favores procesales”. Bento, juez desde 2005, fue destituido y detenido en 2023, y condenado esta semana a 18 años de prisión por liderar esta red de corrupción, donde hubo comprobado delitos de cohecho, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falses ideológica, entre otras. La defensa del magistrado asegura que “esto recién comienza” y que acudirá a instancias judiciales superiores, como la Cámara de Casación Penal o la Corte Suprema, en caso de ser necesario.

Lo que quedó en claro hasta ahora, mientras se esperan nuevas presentaciones de la defensa, pero también nuevas investigaciones de la Fiscalía, como un préstamo hipotecario que le otorgó el Banco Nación pese a no reunir los requisitos legales, es que se dispuso una condena histórica por corrupción en la Argentina. Y que los ojos de la ciudadanía estarán puestos en la recuperación de los bienes malhabidos.