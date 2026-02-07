El Gobierno le vuelve a pedir explicaciones a la AFA sobre más de 400 millones de dólares

A través de la Inspección General de Justicia (IGJ), el Gobierno le volvió a pedir a la Asociación del Futbol (AFA) que lidera Claudio “Chiqui” Tapia mayores precisiones sobre el destino de 450 millones de dólares que figuran en sus balances y en los de la Superliga, desde 2017 a 2024. El organismo le dio un plazo de 10 días hábiles a la AFA para que envíe la información.

Como parte del requerimiento, además, la IGJ solicitó que se envié documentación sobre las operaciones que la entidad deportiva hizo a través de TourProdenter LLC, la firma de Javier Faroni que habría desviado parte del dinero que recolectó de la AFA por el mundo, un trabajo por el que cobró un 30%, según el acuerdo comercial.

El organismo de control que encabeza Daniel Vítolo había solicitado a la AFA los datos en diciembre, a través de una intimación en la que pedía los detalles de determinadas partidas.

Desde la entidad que dirige Tapia remitieron una primera respuesta a mediados de enero, que dejó disconformes a las autoridades de la IGJ. Ahora, el organismo de control le giró un escrito a la AFA, en el que renueva su reclamo, pidiendo que se discriminen los montos que fueron presentados en conjunto.

“A criterio de la IGJ esa exposición en los documentos objetados no cumplía con los requisitos de desagregación y de explicación de su contenido, lo que debía hacerse en las notas explicativas, de modo que la autoridad de contralor pudiera evaluar la forma en la cual se había llegado a conformar los montos totales de esos rubros”.

La IGJ tiene dudas respecto al destino de 111 millones de dólares de la AFA y otros 348 millones de dólares de la Superliga. Se pidió información sobre la composición de deudas, inversiones realizadas en el predio de la AFA, el recupero de varias actividades, entre otros conceptos.

Respecto de la firma de Faroni, se solicitó una "apertura pormenorizada y sustento documental de los pasivos por cobros anticipados con las firmas TourProdenter LLC y TyC Argentina Football Distribution LLC"

“El informe deberá detallar el objeto de cada contrato, los períodos de cobertura de la sponsorización abonada y la identificación de las cuentas bancarias donde fueron acreditados los fondos”, dice la vista.

El reclamo de la IGJ se enmarca en una disputa abierta entre el Gobierno y la AFA, golpeada desde distintos frentes judiciales.

LA NACION reveló que TourProdenter LLC, la empresa de Faroni, habría utilizado una serie de empresas fantasmas, sin empleados ni actividad comercial real, para desviar parte del dinero que la AFA recaudó por el mundo, montos que crecieron luego de la consagración de la selección argentina en el mundial de Qatar.

Parte de la información sobre esas empresas estaba radicada en una causa que tramita en los Estados Unidos, pero recientemente fue anexada en el expediente local, que está en manos del juez Luis Armella.

21 01 26 Mansión de Villa Rosa atribuida a la AFA en Pilar Nicolas Suarez

Ese es solo uno de los capítulos judiciales que enfrenta la AFA. Otro tramita en la Justicia de Campana e investiga el origen de una fastuosa quinta en Pilar, con helipuerto y autos de lujo, sospechada de pertenecer en las sombras a las autoridades de la asociación, especialmente a su tesorero, Pablo Toviggino.

Desde la esfera administrativa, la IGJ complicó el panorama de la AFA solicitan precisiones sobre sus números.

“La conclusión a la cual arribaron los inspectores -dice un comunicado de la IGJ-, luego del análisis de las presentaciones y de lo acontecido en las audiencias, es que la apertura entregada por la AFA y la SUPERLIGA resultaron insuficientes, motivo por el cual cursaron nuevas vistas a las entidades, las que tendrán un plazo de diez (10) días hábiles para responder a las mismas”.