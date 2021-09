Organizaciones sociales protestan en los accesos y generan problemas en el tránsito

“Por techo, trabajo y pan”, ese es el lema con el que distintos grupos de manifestantes, la mayoría integrantes del Polo Obrero y de Izquierda, interrumpían esta mañana la circulación en distintos accesos a la Ciudad. Impedidos de cruzar al distrito porteño por las fuerzas de seguridad, el tránsito se mantenía cortado en el puente Pueyrredón y el de Saavedra, y a la altura de Liniers.

Organizaciones sociales cortan el puente Pueyrredón Silvana Colombo

Las protestas se desarrollaban en varios puntos: en la avenida Rivadavia, altura avenida General Paz, en el barrio porteño de Liniers; en el Puente Saavedra; y en la intersección de las avenidas Maipú y General Paz, en el partido bonaerense de Vicente López.

Corte en el Puente Pueyrredón Silvana Colombo

”Nos estamos movilizando en todo el país porque el Gobierno no cumplió con los pagos del Plan Potenciar y no aceptan nuevos cupos de ingresos de compañeros y de compañeras, pero sí cumplen con el Plan Empalme para subsidiar a los empresarios, pero no subsidian el ingreso de nuevos desocupados a las obras públicas”, dijo a Télam Eva Gutiérrez, referente del Polo Obrero-Tendencia.

Organizaciones sociales cortan el puente Pueyrredón Silvana Colombo

Además del PO-Tendencia, son convocantes de esta jornada de reclamos la organización OCR; Resistencia Popular; 19 y 20 de diciembre; el FTC M29; el MUP 20 y Juventud Combativa.

Corte total de Rivadavia a la altura de Gral Paz en Liniers; manifestación; marcha; polo Obrero Ignacio Sánchez

Organizaciones sociales cortan el puente Pueyrredón Silvana Colombo