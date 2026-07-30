Orrego suspendió su agenda internacional por el accidente del helicóptero y regresa al país

Luego del trágico accidente en San Juan, donde siete personas perdieron la vida tras la caída de un helicóptero en el Parque Provincial Ischigualasto, el gobernador Marcelo Orrego decidió suspender su agenda internacional y regresar al país para acompañar a la familia y allegados de las víctimas.

El mandatario provincial llevaba a cabo una misión oficial en Londres y tenía como próximo destino Estados Unidos, pero ante el fatal accidente tomó la determinación de volver a San Juan.

Marcelo Videla, Carlos Heredia y Rubén Castro, tres de los cuatro altos mandos que viajaban en el helicóptero

A su vez, decretó tres días de duelo, dispuso que las banderas permanezcan a media asta y canceló los actos oficiales por la “profunda conmoción” que generó el accidente, según confirmó la Gobernación sanjuanina mediante un comunicado.

Según pudo saber LA NACION de fuentes cercanas al mandatario, por las distancias y los vuelos su llegada está estipulada para el sábado a la noche o el domingo por la mañana.

Por otro lado, la Gobernación estaba evaluando los tiempos judiciales previo a definir un acto oficial de homenaje a las víctimas.

Orrego se hallaba en Londres por una misión internacional Nicolás Suárez

La comitiva oficial que acompañaba a Orrego durante la misión internacional continuará con la agenda técnica prevista con el fin de garantizar la continuidad de los compromisos institucionales asumidos.

Asimismo, el Ejecutivo provincial ratificó que todas las áreas continúan trabajando para “brindar acompañamiento y contención a las familias en este momento de profundo dolor”.

El accidente

El siniestro se produjo el miércoles a las 10, cuando el helicóptero en el que iban a bordo siete personas cayó en el Parque Provincial Ischigualasto, al noreste de San Juan, por motivos que aún son de investigación.

Entre los fallecidos se hallaron cuatro altos mandos provinciales: Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos.

Posteo de Marcelo Orrego sobre el accidente en San Juan

“Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones”, manifestó Orrego vía X.

También fallecieron Matías Valenzuela, piloto de la aeronave y Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Un helicóptero con siete ocupantes cayó en San Juan durante un curso de combate de incendios

Según informó la Agencia Federal de Eemergencias (AFE) -que depende del Ministerio de Seguridad-, la aeronave estaba siendo utilizada para brindar una capacitación en San Juan y tenía como destino final La Rioja, donde “debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal”.

“El último contacto con el helicóptero se registró a las 10:26. Posteriormente, otra aeronave que se encontraba en la zona localizó el lugar del impacto y dio aviso a las autoridades”, consignó el organismo.