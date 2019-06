Orrego tomó distancia de Cambiemos y está en duda su candidatura en octubre

La Casa Rosada podría perder el apoyo de quien quedó posicionado como el opositor más votado Fuente: Télam

SAN JUAN.- Sonaba como cabeza de la lista de diputados nacionales de Cambiemos, pero a lo largo de la campaña para la gobernación fue tomando distancia de la Casa Rosada. El resultado electoral de ayer profundizó una gran incógnita respecto del futuro de quien se consolidó como el opositor sanjuanino más votado: Marcelo Orrego.

Apenas se confirmó que iba a ser el candidato a gobernador de Cambiemos, y ante la certeza de una derrota -que el macrismo esperaba menos abultada- frente al PJ, Orrego asomaba como una apuesta fija para liderar la lista de candidatos a diputados nacionales en octubre.

Pero todo esto estaba planteado en un escenario que sufrió profundas modificaciones en medio de la campaña provincial. Primero fue el cambio de nombre del frente, que dejó de ser Cambiemos y comenzó a llamarse Con Vos. Luego vino el anuncio de boca del propio Orrego, cuando dijo que no iba a ser necesaria la presencia en San Juan de figuras del gobierno nacional. Cuando muchos aún no salían del asombro por esa afirmación, llegó el tiro de gracia: Orrego dijo que no tenía compromiso de ningún tipo con fuerzas nacionales, que su único compromiso era con "la gente".

La definición se cumplió. En la campaña nunca se lo vio acompañado del diputado nacional Eduardo Cáceres, referencia de Pro en esta provincia, y escasamente apareció en alguna ocasión el delegado de la Anses Rodolfo Colombo, candidato a intendente de la capital.

Ahora, todo apunta a saber qué hará Orrego de cara a los comicios nacionales de octubre. Algunos especulan con que volvería al entramado político de 2015, cuando apoyó a Sergio Massa junto con el senador Roberto Basualdo.

Hoy, con Massa más cerca del Partido Justicialista que de Cambiemos, Orrego dejaría de ser la carta fuerte del macrismo para las elecciones de octubre.

A esto hay que sumarle que en tres años el macrismo no pudo armar una estructura en la provincia y al calor de la crisis se desvaneció el escaso capital político que tenía. Incluso la tercera fuerza política de la provincia, ADN, está encabezada por un exmacrista, Martín Turcumán, que cansado de los destratos de Cáceres -según sus propias afirmaciones- terminó abandonando el partido y fundó uno propio.

De todos modos, el macrismo no estaría dispuesto a perder a Orrego por una sencilla razón: es la mejor carta de presentación como candidato a gobernador para 2023, cuando Sergio Uñac no pueda repetir y busque un destino nacional para sus ambiciones.