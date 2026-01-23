Osvaldo Jaldo cambió la cúpula de una entidad financiera clave y generó tensiones en el PJ tucumano

Luego de verse obligado a anticipar el regreso de su licencia tras la difusión de fotos en una playa paradisíaca y con su provincia afectada por las fuertes tormentas, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, impulsó modificaciones en la conducción de la Caja Popular de Ahorros (CPA) y renovó las tensiones en el peronismo provincial.

La entidad financiera depende del sindicato Asociación Bancaria, cuyo principal referente en la provincia es el diputado nacional Carlos Cisneros (Unión por la Patria). El cambio agitó la interna del PJ local, donde conviven aliados al gobernador con kirchneristas y dirigentes que aún responden a Juan Manzur, actual senador nacional y exgobernador. Jaldo y Cisneros, sin embargo, negaron un enfrentamiento y bajaron decibeles.

Guillermo Norry y Antonio Bustamante asumieron este viernes en la Caja Popular como interventor y subinterventor, respectivamente, en reemplazo de José Díaz y Darío Amatti.

En el acto de jura, Jaldo sostuvo que el cambio en la cúpula de la CPA obedece a la necesidad de profundizar el perfil social de la institución: “No se debe confundir una decisión institucional con algo partidario”, dijo hoy el gobernador en una conferencia de prensa. Y agregó: “Nada tienen que ver los cambios en la Caja Popular con el peronismo ni con su interna; el peronismo sigue unido en Tucumán, no se equivoquen, son decisiones por el bien de las instituciones tucumanas”.

Los trascendidos planteaban que Jaldo motorizó el cambio por un enojo con Cisneros tras la difusión de imágenes suyas y de su familia en una playa que sería en el Caribe.

En el entorno de Cisneros desmintieron estas versiones ante las consultas de LA NACION. “Nos responsabilizaron, pero nosotros no le sacamos la foto. No hubo ninguna operación contra Jaldo”, dijo seco y tajante un colaborador del diputado. Además, aclaró que la modificación en la cúpula de la CPA estaba prevista desde diciembre. Si bien la fuente admitió que existen “diferencias” entre el gobernador y el diputado por el acompañamiento del mandatario a los proyectos del gobierno nacional, dijo que “no hay una interna”.

Esta semana, cuando se difundieron las fotos de Jaldo en la playa, La Libertad Avanza salió al choque del gobernador, pero no por sus vacaciones, sino por la falta de obras hídricas para enfrentar el temporal. En redes sociales, la filial provincial del partido de Javier Milei apuntó contra el gobierno local y le exigió explicaciones sobre el uso de los fondos del plan Pre Lluvia, orientado a la realización de obras para prevenir inundaciones y anegamientos ante inclemencias climáticas.

“El sufrimiento de los tucumanos no puede seguir siendo el costo de la ineficiencia del Estado provincial. Es tiempo de hacerse cargo”, denuncia el comunicado que difundió en X el espacio que conduce el exministro del interior Lisandro Catalán. Este episodio habría generado cortocircuitos en la relación entre Catalán y Jaldo, un gobernador que suele acompañar las iniciativas de la Casa Rosada.

La foto de Osvaldo Jaldo durante sus vacaciones en un destino paradisíaco

Asimismo, en el entorno de Cisneros plantearon que el sindicalista tiene “buena relación” con las nuevas autoridades de la CPA y que la entidad “va a seguir dependiendo de La Bancaria”.

Los exinterventores Díaz y Amatti estuvieron presentes durante la jura de Norry y Bustamante, además de legisladores nacionales, ministros provinciales e intendentes. Allí, el vicegobernador, Miguel Acevedo, destacó la gestión de Díaz por acompañar al Poder Ejecutivo durante la pandemia.

Por su parte, Jaldo les dijo a las nuevas autoridades que “cuenten con el gobernador, que es a quien responden”. También destacó la gestión de Norry como interventor en el municipio de la ciudad de Juan Bautista Alberdi.

Sobre las instrucciones del mandatario, el flamante interventor precisó que les pidió que prioricen “las políticas que emanen de la Casa de Gobierno a través del Poder Ejecutivo”. Mensajes y relevos que proyectan la pelea por el control del PJ tucumano de cara a 2027.